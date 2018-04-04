Где найти вдохновение, чтобы сделать свой инстаграм круче

Неважно, какой у вас инстаграм: безупречно красивая жизнь, триста тысяч подписчиков и очередь из рекламодателей или уютный круг друзей и концептуальные снимки, которые понравятся не каждому. Вести блог с фотографиями — в любом случае творчество, а у творчества есть свои правила. Во-первых, вдохновение приходит во время работы, а значит, нужна дисциплина и регулярность: скажем, писатель Юрий Олеша советовал не проводить ни дня без строчки (в нашем случае — ни дня без снимка). Во-вторых, как ни странно, творчеству нужны ограничения: они позволяют включать воображение и отбрасывать неинтересные решения.

Оба этих правила учитывает игровой мастер-класс по фотографии PhotoNonStop: 10 дней подряд профессиональные фотографы дают участникам темы снимков и советы по съемке, а потом разбирают работы каждого. Выкладывать можно только те фотографии, которые вы сделали за последние 27 часов: на старом творчестве выехать не удастся. Показываем, что получилось у участников предыдущего фотомарафона.

Публикация от PhotoNonStop — фотоигра (@pns_game)

9 Ноя 2017 в 4:47 PST Тема дня — женщина. Один из победителей, Константин Кузнецов : «Я не очень умею снимать портреты и, услышав тему дня, решил передать идею через образы. На идею меня подтолкнула старая реклама Playboy, где они рекламировали свой журнал как раз не напрямую, а лишь намекая. Перепробовал разные варианты, остановился на фруктах, но как-то не выходило. Потом взял лук, почистил и на бело-зеленом луке остался коричневый хвостик. Собственно, после этого осталось только выбрать ракурс».

Публикация от PhotoNonStop — фотоигра (@pns_game)

9 Ноя 2017 в 4:47 PST Тема дня — «женщина». Одна из победителей, Галя Карамазова: «Думала, что снять на тему „женщина“ и сразу отметала идеи с женскими принадлежностями типа туфлей, украшений и косметики. А тут мама делала дома хлеб, и эти руки в муке меня осенили! Сделала снимок в цвете и решила, что в черно-белом будет смотреться более драматично. Позже делала ещё пару вариантов, но все таки руки смотрелись более выигрышно. Самое интересное, что простые фото более интересные и правдивые и западают в память».

Публикация от PhotoNonStop — фотоигра (@pns_game)

9 Ноя 2017 в 4:48 PST Тема дня — «женщина». Один из победителей, Марк Жигман: История снимка простая. Я зашел в столовую позавтракать, было сумрачно, туманно и вообще никак. Пока стоял с подносом, смотрел, как через стойку женщина чистит картошку, окруженная блестящими кастрюлями. Стойка и потолок создавали окошко почти 16:9, и вообще все в кадре выглядело как фильм. Я достоял очередь, поставил аккуратно поднос, достал фотоаппарат. Было темновато, и пришлось поставить ISO повыше. Дождался, пока она возьмет следующую картошку? и нажал на спуск. Получилась карточка про женщину на кухне».

Публикация от ⬜️ A N N E L I ⬜️ (@anneli_art)

22 Май 2017 в 1:30 PDT Тема дня — любовь. Автор @anneli_art: «Еще один опыт в копилку. Тяжко фотографировать мужчину и котенка, скажу я вам… Оба капризные».

Публикация от Анастасия Сидорова (@kompotik21)

22 Май 2017 в 7:22 PDT Тема дня — «любовь». Автор @kompotik21: «Для меня тема любви очень сложная. Я считаю, что настоящую любовь не покажешь ни фотографией, ни видео, Ее можно только прочувствовать. Гуляла весь день, встречала влюблённые пары, родителей с детьми и животными — но мне казалось, что все это не то, не подходит для искреннего чувства. А это мои соседи — Нина и Владимир. И я каждый день вижу их вместе на прогулке. Сегодня они сказали, что в ноябре у них будет золотая свадьба. Представляете, 50 лет вместе. Вот что значит настоящая любовь».

Публикация от PhotoNonStop — фотоигра (@pns_game)

10 Ноя 2017 в 4:38 PST Тема дня — «север». Одна из победителей, Полина Пичурова: «Изначально пришла идея сделать своего рода натюрморт с тематикой морских путешествий к Северному Ледовитому океану. Мой папа — капитан яхты, так что за реквизитом дело не стало. Но в любой картинке должен быть главный герой. Кто же он, как не мальчик, мечтающий о путешествиях!

Света в домашних условиях, да еще и вечером, мягко говоря, мало. А свет от вспышки давал плоскую и неинтересную картинку. Решила направить свет от вспышки на полотно отражателя. Благо мой любимый муж был дома и всячески помогал. Светотеневой рисунок стал лучше. Изначально главный герой отвлекся от уроков и стал мечтать о путешествиях, лежа под стулом, на котором стояла я. Все бы ничего, как вдруг прибежал мой младший, схватил реквизит и всячески создавал движение в кадре. Пришлось подкупать его конфетой, в расчете на которую он надел ушанку и перестал махать компасом.

Я сфокусировалась, предвкусила драйв от фотки… Но в этот самый момент у меня закончилась память на карте фотоаппарата. Секунда — и второго главного героя и след простыл. Минут через 20 нам все-таки удалось превратить момент в картинку, на которой Чук и Гек собираются в путешествие на Север».

Публикация от PhotoNonStop — фотоигра (@pns_game)

8 Ноя 2017 в 6:37 PST Тема дня — «трио». Одна из победителей, Наталия Чикулаева: «Задание по теме „трио“ застало меня в поездке в Эстонию с родителями и дочкой. Мы останавливались в уютной вилле, в холле которой и была сделана фотография. Дочке шесть месяцев, и ее рождение было долгожданным событием для всей семьи. На фото она, я и моя мама. Я думаю, очень важно передавать любовь из поколения в поколение. Я получала много любви от бабушки и от мамы, и, надеюсь, моя дочь продолжит эту традицию. Я выбрала место съемки, и папа с радостью согласился выполнить роль штатива. Было несколько дублей, выбор пал на наиболее эмоциональную фотографию».

Публикация от PhotoNonStop — фотоигра (@pns_game)

8 Ноя 2017 в 6:34 PST Тема дня — «трио». Один из победителей, Дмитрий Бабенко : «Проведя весь день в поиске удачного кадра, мы почти отчаялись найти что-то интересное. И буквально по пути домой нам навстречу шла эта розовая троица. Я мгновенно схватил фотоаппарат и начал безудержно щелкать девчонок. Когда они прошли мимо нас, понял, что кадр не тот. Пришлось обогнать их по соседней улице, чтобы они ничего не поняли, и встретить уже на следующем пешеходном переходе. Они так ничего и не заподозрили, а я получил то, что надо! Еще и „зебра“ пришлась кстати. Чистый репортаж, красивые детишки — все как я люблю!»

Публикация от PhotoNonStop — фотоигра (@pns_game)

6 Ноя 2017 в 6:47 PST Тема дня — «театр». Один из победителей, Алексей Степаненко: «Суббота. Можно выспаться после рабочей недели и отдохнуть от суеты поиска идей для фото. Но не тут-то было. Ранний звонок сестры прерывает мой сон:

— Быстро собирайся и через час будь у дворца культуры. Я договорилась со знакомым, он проведет нас к себе на сцену. — Может, через полтора часа? — Нет, я разбудила и тебя и знакомого. Он нас ждет через час.

На сцене готовятся к спектаклю и ничего интересного там нет. Мы пошли к ним в кабинет, начали фотографировать все. Костюмы, какие-то предметы. Актера в костюме Арлекина, который играл то на укулеле, то на гитаре. Для нас поставили ширму, чтобы показать театр теней. Начали снимать знакомого с разных сторон за его работой. Постепенно низ ширмы был снят. Появилась идея сделать кадр, непривычный для глаза зрителя. И было замечено, что голова фигурки по размерам и положению совпадает с телом знакомого. Не шевелись! Щелк. И кадр готов. Спасибо сестре, что не дала мне поспать, а рано утром заставила ехать снимать „Театр“

Публикация от PhotoNonStop — фотоигра (@pns_game)

2 Ноя 2017 в 8:55 PDT Тема дня — „красный“. Один из победителей, Алексей Степаненко: „Как только узнал тему, сразу начал думать о том, что нужно что-то красное искать на улице. Было сфотографировано много вещей: ящики, двери, балконы, дома из красного кирпича, заборчик и еще много чего. Но также интерес пал на красные трамвайчики. Понимал, что их может быть много, поэтому фотографировал с разных ракурсов. А трамвай длинный, да и красный только наполовину. Не знал как потом его скомпоновать на фотографии, чтобы красный цвет был главным. Тогда еще сделал несколько снимков едущего на меня трамвая и поехал на работу.

Придя домой, начал просматривать кучу фотографий. Может быть красный заборчик? Нет, фон не нравится. Может быть, здание? Нет, слишком тускло. И тут я замечаю строгий взгляд и красные губы машинистки трамвая. Вот оно! Начал обрезать фото. Вспоминал предыдущие комментарии Виталия Агабабяна о том, что в кадре не должно быть лишних, отвлекающих деталей. Замазал белый номер, убрал торчащий кусок зеркала. Выровнял перспективу. Готово! Советуюсь с сестрой, какую фотку выбрать. Может все таки заборчик? Нет, трамвай. Трамвай, который привез меня к победе в теме „красный““.

Публикация от ЛЮБОВЬ, ЖИЗНЬ, СЕКС, ДРУЖБА! (@irinashvetsova88)

7 Ноя 2017 в 11:25 PST Большинство из этих фотографий делали простые пользователи инстаграма, которые раньше не учились профессиональной съемке. Не у всех из них есть хорошая техника — выигрышное фото можно сделать и на простой смартфон. Достаточно чуть иначе взглянуть на мир и обращать внимание на детали, а еще прислушиваться к рекомендациям и критике профессионалов.

Следующий марафон Photo Non Stop начнется 8 апреля. В каждой теме выберут три лучшие работы, а их авторы получат подарки. Главный приз — iPhone X, но кроме него, есть еще мини-кинотеатры, проекторы, наушники, подарочные альбомы, сертифкаты на широкоформатную печать фотографий и наборы косметики.

Хочу снимать лучше