«Мирный атом» примет на Южном Урале 700 студентов со всей страны

— Приоритет отдаем будущим выпускникам профильных для атомной отрасли специальностей, — сообщил представитель студенческого движения Юрий Болдырев . — Но главное — дисциплина, успеваемость и активная жизненная позиция, желание работать и добиваться поставленных целей. Для студентов участие в «Мирном атоме» — это не просто возможность хорошего заработка, это шанс проявить себя и получить «путевку» для дальнейшей работы на предприятиях Росатома

По словам Болдырева, к работе студотрядов здесь относятся очень серьезно: для атомщиков это не просто дополнительные рабочие руки, но и своеобразная кузница кадров, со студенческой скамьи знакомых со спецификой производства. За годы действия программы «Мирный атом» студенты принимали участие в строительстве ядерных объектов в Калининграде Новороссийске , Ростове. И многие из них успешно трудоустроились после окончания вузов. Озерск принимает студентов уже в четвертый раз, за это время число бойцов выросло с 200 до 700 человек.

Для атомщиков студотряды — это не просто дополнительные рабочие руки, но и своеобразная кузница кадров, знакомых со спецификой производства

В этом году комбинату предстоит серьезное обновление: проводится реабилитация выведенных из эксплуатации территорий и объектов, восстанавливаются старые и строятся новые здания — работы хватает. Но молодежь, конечно, задействуют не везде, прежде всего из соображений безопасности.

— Занимаемся в основном отделочными работами на объектах и благоустройством, — пояснил представитель челябинского отряда «Танкоград» Константин Одинцов. — В прошлом году нам досталась довольно большая и неприглядная территория. Зато как мы гордились, когда сдали заказчику аккуратное, засеянное газонной травкой поле. А еще мне нравится отношение к нам сотрудников предприятия. Уже после первых инструктажей начинаешь чувствовать свою причастность к большому делу. Многих, правда, поначалу озадачил запрет на мобильные телефоны из-за режимных ограничений. Но к этому быстро привыкаешь. Песни под гитару, спартакиады, конкурсы — есть чем заняться в свободное время.

В этом году проведение «Мирного атома» обойдется предприятию в 120 миллионов рублей. В эту сумму входит не только фонд оплаты труда, но и расходы на проезд, организацию бесплатного питания, досуга и проживания студентов. Однако на предприятии считают, что затраты оправданны.