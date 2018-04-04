СМИ Скандинавии: Россия указала Западу на дверь

Латвия и Еще один видный представитель шведской Умеренной партии, депутат Европейского парламента Гуннар Хёкмарк вновь призвал Швецию ввести собственный «закон Магнитского». «Эта идея уже находит широкую поддержку в Европейском парламенте, — подчеркнул он. — Такие страны ЕС, как Эстония Литва , уже изменили свое законодательство соответствующим образом. Надо покарать коррумпированную [российскую] элиту!» («Нюа вермландс тиднинген», 29.03).

Ветеран норвежской журналистики Мортен Странд подозревает, что «миром правят шпионы». Зачем нужна такая масштабная высылка дипломатов, когда ни у Москвы , ни у Лондона к этому нет никакой рациональной мотивации?— спрашивает он. При этом у журналиста нет сомнений в том, что за всеми неприятностями в Британии — отравлением Скрипалей, как и Александра Литвиненко, — стоит Россия. «Просто позиция британского правительства выглядела бы более убедительной, если бы они представили какие-нибудь доказательства, — считает он. — Тогда мы, граждане демократических стран, могли бы сами оценить предпринимаемые от нашего имени шаги…» («Дагбладет», 28.03).

Ответные шаги России вызвали возмущение в Скандинавии. «Москва указывает на дверь дипломатам северных стран, — пишет „Баренц обзёрвер“. — Норвегия Финляндия , Швеция и Дания — в числе 23 стран, получивших в пятницу уведомления о высылке дипломатов из России в рамках симметричного ответа» («Баренц обзёрвер», 30.03).

Корреспондент Шведского телевидения Берт Сундстрём сообщает, что «простые русские получают информацию из ТВ и радио, которые передают официальную точку зрения об антироссийской кампании с США во главе; люди не верят, что за отравлением [Скрипалей] стоит Россия, и считают, что их оскорбляют…» (Шведское телевидение, 30.03).

«Дипломатическая война, которую ведет Путин , угрожает его футбольному чемпионату! — предупреждает международный обозреватель Улле Лённеус. — После нападения в Лондоне [на Скрипалей] Россия нагнетает напряженность… Русские потребовали ответа, почему пассажирский самолет „Аэрофлота“ обыскали в аэропорту Хитроу. Раскручивающаяся спираль обвинений привела к тому, что Запад, включая Швецию, бойкотирует Чемпионат по футболу в России. Если Владимир Путин будет и дальше угрожать Европе, то он рискует, что без ведущих европейских стран чемпионат по футболу окажется настоящим фиаско» («Сюдсвенскан», 01.04).

Ведущая шведская газета «Дагенс нюхетер» пишет, что «и в Швеции нашлись люди, распространяющие российскую пропаганду». Это организация «Врачи Швеции за права человека», которую возглавляет профессор Марселло Феррада де Ноли, уроженец Чили , покинувший страну после путча 1973 года. Он заявил, в частности, что «со стороны России было бы абсурдом направить в Англию группу отравителей с риском создать международный скандал». К обвинениям против шведских врачей добавляется и то, что «эти утверждения распространяются блогерами в Швеции, а интервью профессора Феррады сайту Sputnik цитировалось основным датским телеканалом TV2».

Чилийский политэмигрант не впервые вызывает недовольство шведской прессы: «Кремль и режим Асада использовали „Врачей Швеции“, чтобы уйти от ответственности за химическую атаку на сирийскую деревню в 2017 году, — они сказали, что за нападением, скорее всего, стояли повстанцы… Профессор Феррада не видит ничего особенного в том, что его слова распространяются русскими пропагандистскими каналами: „Я сказал бы то же самое и „Дагенс нюхетер“, только вы меня не спрашиваете!“ Кроме того, по его мнению, некоторые статьи „Дагенс нюхетер“ по вопросам внешней политики выглядят как американская пропаганда…» («Дагенс нюхетер», 03.04).

Известный норвежский журналист Стейн Сневе в региональной газете «Ависа Нордланд» рассказывает, как «Запад мог бы эффективно воздействовать на Путина, — если бы захотел…»: «Отношение британского правительства к России какое-то двойственное… Одной рукой оно угрожает [России], а другой защищает лондонский Сити как ведущий мировой центр по отмыванию коррумпированных российских денег. Лондон — это не только песочница для шпионов, но и город, который так любят российские олигархи: у них тут деньги, дети и роскошные апартаменты. „Транспэренси интернейшнл“ (Transparency International) просит британские власти осуществить меры по вытеснению российских олигархов, некоторые из которых находятся в ближнем круге Путина… Это — единственный эффективный способ повлиять на Путина. Когда вы последовательно избегаете этого, вы только подтверждаете укоренившееся в России представление о беспринципности Запада» («Ависа Нордланд», 30.03).

Еще один голос в пользу «замораживания активов российских олигархов» прозвучал из Дании. Дэвид Трэдс — журналист и писатель — признает, что «Путин не Гитлер, но и на Западе, к сожалению, не найдется современного Черчилля». «Сегодня, дорогие друзья, мы сталкиваемся с угрозой нашей свободе, а именно, с все более интенсивной российской агрессией, управляемой деспотом Владимиром Путиным, против демократии и международного правопорядка! Конечно, лидер свободного мира, как мы называем американского президента со времен Второй мировой войны, выглядит более чем двусмысленно. Дональд Трамп — человек, который вообще не понимает ценности борьбы за свободу. Трамп — лучший друг Путина на Западе… Нам нужно завернуть гайки: это более сильные экономические санкции, замораживание денег олигархов на Западе, ужесточение дипломатических мер, запрет на Чемпионат мира по футболу. Однако для этого требуется политическая воля, которая, к сожалению, на Западе отсутствует. Просто невозможно спокойно думать о последствиях…» («Альтингет», 03.04).

Швеция вновь обнаружила российский флот у своих рубежей. Этим обеспокоена вся центральная пресса. С 4 по 6 апреля российский ВМФ России проводит ракетные стрельбы на Балтике — в международных водах, но в «зоне информационной ответственности Швеции», подчеркивает Шведское радио. «Это очень необычно, — отмечает чиновник транспортного управления Йорген Андерссон, — и будет иметь серьезные последствия для воздушного транспорта». Министерство обороны Швеции подтверждает, что ему известно о намеченных учениях, но никак их не комментирует (Шведское радио, 29.03; «Афтонбладет», 29.03; «Экспрессен» 31.03). Телеграфное агентство ТТ распространило во всех подписанных на него СМИ синдицированное предупреждение: «Помимо воздушных перевозок, российские военные учения затрагивают и наше судоходство!» («Дагенс нюхетер», 02.04).