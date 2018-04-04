Уральские фермеры пострадали от перепроизводства молока

Фермеры Среднего Урала в феврале-марте этого года столкнулись с серьезной проблемой.

— Молокозаводы просто отказываются принимать сырье: говорят, что и по 10 рублей не надо, — рассказывает председатель Свердловского союза крестьянско-фермерских хозяйств Владимир Шашкин. — Я знаю, что из Башкирии везут к нам на переработку молоко по 16 рублей за литр. Мы же до сих пор сдавали по 22-22,5 рубля, плюс три рубля дотации, и такая цена устраивала всех.

Первые сигналы поступили из Талицкого района. Там три фермерских хозяйства объединились для поставок сырья на три молочных завода. Но месяц назад один из переработчиков, с которым до этого успешно сотрудничали три года, в одностороннем порядке расторг договор. Фермеры узнали об этом за день до поставки. В середине марта от их услуг отказалось и второе предприятие.

— Мы поняли, что у переработчиков на складах скопилось очень много молочной продукции, которую они не могут реализовать, поэтому и не нуждаются пока в наших услугах, — поясняет один из талицких фермеров Максим Глазырин. — В общей сложности сорвалось семь поставок по 15 тонн каждая. Часть молока увезли на сушку в Курганскую область , часть вне графика уговорили принять Талицкий молзавод.

Ситуация очень нетипичная: мы привыкли к дефициту некоторых продуктов, вследствие чего их стоимость начинает расти. Сегодня же наблюдаем обратную картину, но радостного в ней оказалось немного. Причин тому несколько, и с подобными сложностями столкнулись не только уральские крестьяне-предприниматели.

— Проблема не местная, а государственного масштаба. Причины — неконтролируемое, без квотирования, проникновение импортного сухого молока (по некоторым данным, в феврале его поступило на 30 процентов больше, чем в январе. — Прим. ред.) и высокая цена на натуральное сырье с осени. В такой ситуации активизировались производители поддельного молока, — считает председатель Союза предприятий молочной промышленности Свердловской области Игорь Пехотин. — Кроме того, закрылось несколько молзаводов, например в Первоуральске

Рост поступления импортного сухого молока и высокая цена на натуральное привели к тому, что активизировались производители фальсификата

Еще летом глава Минпромторга России Денис Мантуров заявлял, что доля фальсификата на российском рынке молока оценивается в 20 процентов. Россельхознадзор называет цифру выше — 30 процентов. А на фоне снижения покупательской способности населения спрос на товары с низкими потребительскими свойствами вырос. Известно, что с 16 марта в России началась масштабная проверка в розничном сегменте, по итогам которой псевдомолоко должно исчезнуть с полок магазинов.

В Свердловской области ситуацию обострило еще и то, что регион занимает третье место в России по динамике надоев — власти всеми силами стараются сохранить тренд роста, но, как видно, для этого необходимо наладить его бесперебойный прием на переработку.

— Эйфория закончилась месяц назад. Мы на 27 процентов подняли надои по сравнению с августом за счет кормов, но молоко не востребовано. Каждый день пять тонн лишние — 35 тонн в неделю, я не знаю, куда их девать. Ладно, эти излишки высушил. По сути, положил миллион рублей на склад. Когда они придут в виде реальных поступлений, неизвестно, — делится проблемами Михаил Мальцев , директор сельскохозяйственного производственного кооператива «Битимский».

В министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области подтверждают, что в феврале-марте этого года перерабатывающие предприятия начали отказываться принимать сырое молоко у сельхозпроизводителей сверх установленных договорами объемов. Но при этом договорные обязательства выполняют.

Затоваренность складов, кроме всего прочего, вызвана снижением покупательского спроса. Уральцы всегда «недопивали» молока: при медицинской норме 325 литров на человека в год фактически на одного свердловчанина приходится 233 литра. При росте надоев за последние пять лет потребление этого ценного продукта снизилось на пять процентов.

Последствия для фермеров могут быть удручающими.

— На волне увеличения надоев, думал, не потребуется брать кредиты на посевную в этом году. Но сейчас мы серьезно недополучаем доход, придется опять обращаться к заемным средствам. Опускать цену ниже себестоимости тоже нельзя. Если 10 лет назад, продав тонну молока, можно было купить 1,1 тонны дизтоплива, то сейчас только 0,62, — приводит пример Михаил Мальцев.

— Перед весенне-полевыми работами нас загоняют в такую яму, из которой многие хозяйства могут просто не выкарабкаться: надо платить зарплаты, налоги, покупать семена, удобрения. Я боюсь, что посевная будет сорвана, — еще более пессимистично настроен Владимир Шашкин. — Кроме того, мы не можем снижать объемы, резать скот — дотации выдаются только при условии увеличения производства. А весной пойдут сочные корма и количество молока еще вырастет.

Стоит добавить, что тот самый талицкий фермер Максим Глазырин, который первым ощутил сложности со сбытом, прошлым летом как раз получил грантовую поддержку на развитие семейной животноводческой фермы — 8,5 миллиона рублей. Деньги он уже частично освоил: отремонтировал корпус, приготовил стойловые места, смонтировал молокопровод, систему поения. Где-то в конце лета, чтобы успеть заготовить нужное количество кормов, планировал приобрести 60 коров (сейчас дойное стадо — 162 головы). Но в свете нынешних проблем будущее расширение кажется неким капканом: освоить деньги и выполнить обязательства перед региональными властями просто необходимо, однако сдавать молоко будет некуда.

Фермеры не могут снижать объемы, резать скот — дотации выдаются только при условии увеличения производства. А весной пойдут сочные корма и количество молока еще вырастет

Какие возможны выходы из ситуации? Прежде всего искать дополнительные рынки сбыта. Но этим занимаются сейчас все регионы, конкуренция в России чрезвычайно высока. Второй путь — строить дополнительные перерабатывающие мощности и выпускать продукты длительного хранения. Но не факт, что и это спасет, ведь торговые сети неохотно берут товар. По словам Игоря Пехотина, ретейлеров попросили делать минимальную наценку на молоко, некоторые откликнулись, так что для покупателей эта продукция должна стать более привлекательной. Идеально выверенная розничная цена, по его мнению, не более 40 рублей за литр.

— Губернатор принял решение увеличить объем областной поддержки производителям молока на 157 миллионов рублей. 20 марта этот проект поддержали депутаты Законодательного собрания региона. Кроме того, в адрес руководителей торговых сетей региона направлено письмо с просьбой сократить сроки подписания контрактов на поставку молока с коротким сроком хранения. Это позволит ускорить движение продукта от фермы до прилавка, — пояснила «РГ» представитель департамента информполитики губернатора Свердловской области Екатерина Ятнова

Средства пойдут на компенсацию затрат на произведенное молоко.

— С учетом дополнительных сумм животноводы должны получить в два раза больше, чем обычно, — порядка шести рублей за литр. Эти средства послужат подушкой безопасности на время непростой ситуации на молочном рынке, которая в настоящий момент складывается во всех регионах России, — заявил министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев

компетентно

— Только с начала года закупочная цена молока снизилась на пять рублей и составляет 18-20 рублей за килограмм. При этом себестоимость, рассчитанная в министерстве АПК, — 22 рубля. То есть хозяйствам области приходится сдавать молоко себе в убыток. Мало того, на днях переработчики уведомили аграриев, что к лету цена еще упадет — до 15 рублей. Часть сырья наш кооператив уже давно перерабатывает сам, но теперь вынужден строить еще один цех. Все равно этого недостаточно, чтобы превратить в товарную продукцию весь объем молока, который мы получаем на фермах. Другую часть надоев сдаем трем молокозаводам, один из которых на днях поставил невыполнимое условие — чтобы всю продукцию, произведенную из нашего молока, мы забирали и реализовывали сами. Любой аграрий скажет, что это из области фантастики. Если говорить о том, чем власти могли бы помочь колхозникам, то в первую очередь поддержка требуется в вопросах организации поставок местного натурального молока в детсады и школы, хотя и это капля в море.