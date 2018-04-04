LTE и 4G: в чем разница?

4G или LTE? А может, 4G LTE? Что скрывается за этими терминами, разберемся вместе с CHIP.

Есть ли разница между 4G и LTE?

Перед внедрением LTE и 4G мобильный интернет использовался преимущественно через стандарты мобильной связи UMTS и HSDPA. UMTS и HSDPA также часто сокращенно называют 3G.

Под LTE и 4G подразумевается одно и то же, и технической разницы между этими терминами нет. При LTE речь идет о технологиях мобильной связи, которые делают возможной скорость передачи данных до 100 Мбит/с. Термин 4G означает только то, что используется четвертое поколение стандартов сотовой связи.

2G, 3G, 4G, 5G: в чем разница?

2G: с GPRS и EDGE достигается скорость передачи данных до 53,6 Кбит/с и 220 Кбит/с. Сокращение 2G при этом практически не используется.

3G: с UMTS стала доступна скорость передачи данных уже до 384 Кбит/с. 3G — все еще самое популярное поколение стандартов мобильной связи.

3.5G: стандарт 3G продолжал непрерывно совершенствоваться, из-за чего появлялись HSDPA, HSDPA+, HSPA и HSPA+. Здесь достигались скорости уже до 42 Мбит/с. Android-устройства для 3.5G отображают символ «H», на iPhone остается отображение 3G.

4G: в настоящее время LTE находится на подъеме, максимальная скорость передачи данных с этой технологией составляет 100 Мбит/с.

4.5G: с LTE Advanced устройства достигают скорости до 1 Гбит/с — по крайней мере, в теории. Но на практике пройдет еще много времени, пока такие скорости будут доступны по всему миру.

5G: уже в 2020 году передовые сотовые компании хотят внедрить пятое поколение стандартов мобильной связи. Благодаря этому станут возможными скорости от 10 до 20 Гбит/с. Но пока пятое поколение находится на этапе тестирования. Сети нового поколения 5G — это мобильная революция? Да! «Умная» мобильность повсюду — это классно! Нет. Ничего особо не поменяется с их появлением. Это крах общества, так как все погрязнут в смартфонах еще больше! Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: 5 важных вопросов о новом стандарте связи 5G 5G придет в Россию к 2020 году

Составлен рейтинг сотовых операторов по количеству 4G-станций