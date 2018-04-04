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Дэвид Соломон — менеджер Goldman Sachs без экономического образования
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Дэвид Соломон — менеджер Goldman Sachs без экономического образования 

Investing.com Россия 2 часа назад
Investing.com — Дэвид М. Соломон не просто один из президентов и исполнительный директор Goldman Sachs. Вероятно, он станет следующим главой компании с Уолл-стрит, поскольку Ллойд Бланкфейн, нынешний председатель и главный исполнительный директор, может уйти в отставку уже в конце этого года. Соломон стал главным кандидатом на должность, когда Харви Шварц, который в настоящее время разделяет с ним обязанности, неожиданно объявил, что в апреле покинет компанию.
Если Соломон займет эту должность, то он станет менеджером с Уолл-стрит, который даже не изучал экономику в колледже.
Вместо этого Соломон получил степень бакалавра политических наук в колледже города Гамильтон в 1984 году. Пропустив дальнейшее обучение на столь распространенную на Уолл-стрит степень MBA, Соломон работал в Irving Trust, Drexel Burnham Lambert и Bear Stearns, прежде чем присоединиться к Goldman в качестве партнера в 1999 году.
В Goldman Соломон возглавлял финансовую группу и участвовал в управлении инвестиционным подразделением. Он был повышен до нынешней должности в 2016 году, после того как Гэри Кон покинул фирму, чтобы стать главным экономическим советником президента Трампа.
Помимо работы, у Соломона множество увлечений. Он выступает в качестве DJ под псевдонимом «DJ D-Sol» в модных клубах Нью-Йорка, Майами и Багамских островов. Он также коллекционирует элитные вина. Соломон является попечителем альма-матер и членом правления Robin Hood Foundation, крупнейшей в Нью-Йорке организации по борьбе с бедностью.
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