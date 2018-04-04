Тюменские власти планируют сотрудничество с Казахстаном в сфере логистики и АПК

"Мы сегодня договорились сотрудничать во всех направлениях, начиная от сотрудничества наших высших учебных заведений, поставки строительных материалов, используя реку Иртыш. В агропромышленном секторе у нас тоже большая ниша, можем поставлять из наших теплиц огурцы, помидоры, цветы, мы экономически растем в этом направлении и видим, как развиваются в Тюменской области большие агрохолдинги", — сказал он. Делегация из Павлодарской области впервые прибыла в регион по приглашению губернатора Тюменской области. Представители Казахстана побывали на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе и предприятии «УГМК-Сталь», в индустриальных парках «Боровский» и «ДСК-500», а также в распределительном центре торговой сети «Пятерочка».

Власти Тюменской области заинтересованы в доставке водным транспортом инертных материалов из Казахстана для обустройства месторождений региона. Якушев сообщил, что такой способ транспортировки позволит снизить себестоимость продукции.

"Но тем не менее, очень важный момент сегодня во взаимодействии — это все-таки транспортная логистика, чем сегодня два региона интересны друг другу, потому что у нас есть вода, водная артерия, по которой транспортная логистика делает наши взаимоотношения более интересными, потому что транспорт более дешевый, соответственно, себестоимость доставки продукции тоже более дешевая Уже прозвучало предложение, и этот проект нам предельно интересен, это инертные материалы, которые могут быть доставлены по реке и затем использоваться для обустройства наших месторождений. Сегодня мы железнодорожным транспортом везем, железнодорожный тариф достаточно высок", — сказал губернатор. Он добавил, что регион также заинтересован в совместной работе с Казахстаном в агропромышленной сфере, здравоохранении и образовании.

По словам Якушева, до следующего Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана планируется проработать предметное соглашение между Тюменской областью и Павлодарской областью Казахстана. «Я думаю, что это соглашение должно быть минимально декларативным, максимально деловым, уже с конкретными предложениями, направлениями, цифрами, и там, на этой площадке, его подписать. Этот документ должен стать руководством к действию на ближайшие как минимум два-три года и в дальнейшей перспективе между нашими регионами», — уточнил губернатор.

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