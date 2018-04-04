Екатерина Андреева показала, как делает «золотую» маску для лица

@ekaterinaandreeva_officiaЕкатерина Андреева показала, как делает «золотую» маску для лицаЕкатерине Андреевой 56 лет. Но глядя на нее, в это невозможно поверить. Без преувеличения Андреева выглядит гораздо моложе своих лет. В интервью телеведущая не раз рассказывала, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. Более того, она регулярно делится со своими подписчиками в Instagram различными процедурами по уходу за собой. Среди маски, иглоукалывание, энергетический массаж лица серебряными элеронами, кислородная терапия. Андреева в буквальном смысле не жалеет средств на уход. Недавно она показала, как делает «золотые» маски:

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) 2 Апр 2018 в 7:38 PDT В маске содержатся микрочастицы 24-каратного золота, которые обеспечивают подтягивающий эффект. По словам Екатерины, смесь наносят на лицо на 20 минут, а затем наступает полный «релакс». Поклонники телеведущей оценили ее креативность в выборе косметологических процедур: «Вот это масочка! Супер! Катерина— прелестница! инвестиция классная! с чувством юмора, спасибки за позитивчик Катя, молодец!», «Катя, не перестаю удивляться вашему таланту, так виртуозно комментировать все происходящее вокруг!», «Бесподобное чувство юмора! Повезло вашему мужу!». Читай также Почему Екатерина Андреева выглядит моложе своей дочери?

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) 23 Фев 2018 в 7:01 PST Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) 7 Янв 2018 в 1:31 PST