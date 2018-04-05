Контрафактный алкоголь исчезнет из рюмочных

Система ЕГАИС, внедрение которой началось в России два года назад, прочно зарекомендовала себя как инструмент обеспечения прозрачности рынка алкогольной продукции. О том, что ещё предстоит сделать для её совершенствования и каким образом можно окончательно покончить с алкогольным контрафактом, депутатам 4 апреля рассказал глава Росалкогольрегулирования ИгорьЧуян.

Контрафакту места нет Работа системы ЕГАИС предельно проста. При покупке алкоголя касса фиксирует наклеенную на бутылку акцизную марку и запрашивает федеральную базу данных. Таким образом, мгновенно становится ясно, уплачена ли акцизная пошлина с данной единицы товара. «Благодаря ЕГАИС можно сказать со стопроцентной уверенностью, что купленный в легальной рознице алкоголь — это неконтрафактная продукция», — рассказал руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян

Впечатляют и цифры бюджетных поступлений, полученных в результате такого контроля. За последние два года они выросли на 148 миллиардов рублей. Кроме того, система ЕГАИС позволяет отслеживать перемещение каждой бутылки от производителя до прилавка. Всё это не оставляет контрафакту никаких шансов. По подсчётам экспертов, рынок нелегального алкоголя в нашей стране за два года сократился с сорока до пяти процентов. Игорь Чуян отметил, что пока ещё системой электронного контроля не охвачены заводы, где производится спирт. Но уже с 1 июля под контролем ЕГАИС окажется вся цепочка производства и реализации алкоголя. Рынок алкогольной продукции станет полностью прозрачным, уверены в Росалкогольрегулировании.

В погоне за легальными продажами

И всё же пока ещё рано говорить, что проблема контрафактного алкоголя решена окончательно. «Пропустить контрафакт через торговую точку сегодня стало уже невозможно, но путь его в систему общепита окончательно пока не перекрыт», — заметил депутат Владимир Богодухов

Прибыльным бизнесом стали в последнее время рюмочные. При этом отследить, из какой бутылки наливают посетителям таких заведений, невозможно. «Контроль за точками общепита сегодня лежит на региональных властях. Они осуществляют его не всегда на должном уровне», — констатировал Игорь Чуян. По мнению чиновника, решением могут стать поправки в Бюджетный кодекс. Их законодатели планируют принять в течение этого года.

Суть изменений в том, что в бюджеты регионов будет зачислятьсяо столько акцизных сборов, сколько продано на их территории легального алкоголя. «Так что теперь нарушителям станет сложнее договориться с местными проверяющими. Если контрафакт обнаружат, владельцу рюмочной мало не покажется», — считает Игорь Чуян.

Пока ещё не везде отрегулирована продажа алкоголя в сельской местности. Проблема в доступе к Интернету. А значит, система ЕГАИС там не работает, а торговые точки есть. Много ли таких точек, где теоретически можно торговать неучтённым алкоголем?

«Из 123 тысяч торговых точек, распространяющих алкогольную продукцию, к Сети сегодня не подключено около четырёх тысяч», — отметил Игорь Чуян. Чиновник напомнил, что магазины, оказавшиеся вне сети Интернет, известны региональным контролирующим органам. Поэтому они чаще обычного становятся объектом оперативных проверок.

При этом Игорь Чуян отметил, что в сельских населённых пунктах продаётся не так уж много алкоголя — «всего 14 процентов от общего объёма рынка». Правда, в сельской местности существует самогоноварение, а также нелегальный ввоз спирта из соседних стран, например Казахстана . Здесь ЕГАИС никак не поможет, должны активнее работать пограничники и органы охраны порядка на местах, считает чиновник.

На марочный алкоголь акциз ниже

Весь алкоголь, продаваемый на российском рынке, должен быть безопасным, но качество вин при этом бывает разным, уточняют в Росалкогольрегулировании. Хотя производство отечественных марочных вин и коньяков государство поддерживает, регулируя размер акцизной ставки.

Например, за литр столового вина берётся акциз в 18 рублей, а за литр марочного — пять рублей. Всё бы хорошо, но эти меры встречают сопротивление со стороны ВТО . «Импортного вина сегодня на нашем рынке больше, и их поставщики требуют равных условий по ставке акцизов», — сообщил Игорь Чуян. Он добавил, что в таком тонком деле, как регулирование алкогольного рынка, слепо копировать западный опыт нельзя. Например, на Западе большое количество алкоголя продаётся через Интернет, а у нас на этот счёт пока ещё ведутся споры.

В целом у Правительства положительное отношение к этой проблеме, хотя Минздрав считает такие продажи абсолютным злом, аргументируя свою позицию тем, что в Интернете легче сбывать контрафакт. Кроме того, там трудно отследить продажи в ночное время или подросткам. В Росалкогольрегулировании считают, что подходить к проблеме надо поэтапно. «Главное условие — все интернет-продажи алкоголя должны проводиться на платформе ЕГАИС», — подчеркнул Игорь Чуян.

Но начинать эксперимент, по его мнению, лучше со слабоалкогольных напитков. Например, с пива и вина отечественного производства.