«Ничего нет ни в кармане селян, ни на прилавках магазинов». Волгоградский агропром ждет перемен

Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей в этом году не будет снижена. Такое заявление сделал председатель регионального комитета сельского хозяйства — заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов . «Несмотря на серьезное, сложное положение с федеральным бюджетом, поддержка нашего АПК не уменьшится», — пообещал Иванов, уточнив, что на поддержку выделено 630 млн рублей. Причем, в отличие от прошлых лет, когда область заключала соглашение с федеральным Минсельхозом в конце февраля, в этот раз все формальности были улажены к 17 января и в феврале средства субсидий уже поступили на счета сельхозпроизводителей.

Кроме того уже подписаны соглашения на льготные — под 5% годовых — кредиты для волгоградских аграриев на 4 млрд рублей. Это вдвое больше, чем годом ранее..

«Всего на весеннюю полевую кампанию надо в регионе около 8 млрд рублей, то есть производителям надо вложить меньше половины собственных средств. Это нормальная, нет, даже очень хорошая финансовая поддержка», — уверен Иванов. Кроме того, отметил чиновник, в результате действий последних лет парк тракторов и прочей техники в Волгоградской области существенно обновился — он более современный, чем в среднем у коллег по стране. Нет проблем и с заготовкой семенного материала.

Василий Иванов

Не по погоде

В этом году у волгоградских крестьян, скорее всего, будут повышенные траты, а вот с ожиданиями на повторение рекордного урожая пока стоит повременить. Собственно небывалый урожай 2017 года в 5,6 млн тонн зерновых во многом был связан с удачными климатическими факторами — ранней весной, вовремя прошедшими обильными по меркам региона дождями — повезло, что в общем признают сами аграрии.

В 2018 ситуация пока складывается практически противоположная. После теплых декабря и января (все новогодние каникулы в регионе держалась положительная температура, — прим. «ФедералПресс» ) в феврале неожиданно прошел дождь, сменившиеся резким похолоданием — на почве вода зашла под снег. При этом холодным оказался и март, в последних числах месяца снег только начал сходить. По состоянию на конец марта из 1426 гектаров (весной к ним прибавят еще как минимум 1,5 млн яровых посевов), засеянных озимыми, больше 360 га оказались под ледяной коркой, причем около 260 га — с так называемой «притертой» (тяжелой) коркой, что означает почти неминуемую гибель этих посевов.

Кроме того, поздняя весна не позволила агрономам провести подкормку удобрениями в сроки, которые были запланированы. Сейчас уже восемь районов области, в том числе некоторые лидеры АПК, например, Новоаннинский район, находятся в зоне стихийного бедствия из-за паводка. Какими будут его последствия для аграриев пока прогнозировать сложно.

Эти обстоятельства, скорее всего, скорректируют соотношение севооборота, который и так, по данным областного комитета год от года становится все более сбалансированным. В области растет производство ячменя, нута, расторопши и даже такой, казалось бы, экзотической культуры как кориандр.

В общей сложности в АПК Волгоградской области реализуется 350 инвестпроектов. Есть среди них и вполне успешные. Напомним, в Волгоградской области реализуется пилотный госпроект по возрождению мелиорации, ход его выполнения высоко оценивают в Минсельхозе. Таких проектов уже больше 30, а площадь мелиорации почти 16,5 тыс. га. Орошением, причем полностью за собственный счет, занимается, например, и один из немногих региональных агрогигантов — группа компаний «Сады Придонья», которую министр сельского хозяйства России Александр Ткачев назвал предприятием мирового уровня.

Все на вывоз

Обновленная волгоградская линейка агрокультур, конечно, пока занимает позиции во втором ряду. Основа остается в зерновом производстве. Валовый сбор, как уже упомянуто, в прошлом году превысил 5,6 млн тонн. Рост к 2016 году составил почти четверть. Сбор овощей вырос на 11,6%.

При этом вклад отрасли в региональный валовый продукт фактически остался неизменен. Официальная выручка предприятий волгоградского АПК выросла на 3% — до 144,7 млрд рублей. Налоги выросли на 15%, но до весьма скромной величины в 2,1 млрд рублей. Правда, как объяснил Василий Иванов, в этой статистике не учитывается переработка.

«Получить хороший урожай мало. Его нужно доставить на пункты хранения, отсортировать, обеспечить качественное хранение с приемлемым уровнем потерь, затем доставку в розничные сети, фасовку и так далее, — поясняет аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев . — И на каждом из этапов будут как физические потери части урожая, так и сопутствующие расходы, уменьшающие итоговый экономический эффект от реализации».

Признают это и волгоградские власти. Василий Иванов даже назвал сверхвысокий урожай «хорошей школой», которую «удалось пережить». «Все узкие места — хранение, логистика и прочее — все повылезали. Теперь мы уже научены», — объяснил Иванов. Он, впрочем, уверен, что прошлогодний урожай не останется недосягаемым.

В части зернового производства ситуация в Волгоградской области вполне прозаичная — подавляющая часть урожая реализуется за пределами области и даже России. Основные партнеры Иран и другие ближневосточные страны, куда сравнительно дешевое российское зерно отправляют из Новороссийского порта . Гендиректор и совладелец ООО «Фроловский элеватор» Анатолий Быков рассказал, что региональные поставщики очень рассчитывают на развитие транспортного коридора «Север-Юг» и на участие в «Шелковом пути». «В Иране идет огромная стройка — несколько десятков тоннелей и мостов на 205 километров. Как только путь соединится, срок доставки наших контейнеров (через Каспий, — прим. „ФедералПресс“) до Индии Бангладеша сократится вдвое», — поделился Быков. По новому транспортному коридору предстоит возить по 6 млн тонн в год, значительную часть и составит продукция российского АПК. По словам Быкова, фроловский элеватор готов уже в сентябре этого года отгрузить по маршруту до 60 контейнеров.

При этом, признают аграрии, высококачественной пшеницы третьего класса в области собирают всего около 25%. Председатель комитата по аграрным вопросам и природопользованию областной думы Владимир Ефимов констатирует, что действующих мер поддержки не хватает, чтобы стимулировать производство более высоких сортов зерна. «Существуют и вопросы качественных удобрений. Достаточно бедные почвы у нас. Некоторые вообще не занимаются плодородием почв, севооборотом. Сеют, потом бросают. По естественным удобрениям, то есть по гумусу, у нас тоже обеспеченность крайне низкая, потому нет достаточно поголовья крупного рогатого скота (КРС)», — говорит Ефимов.

Областная дума в последние месяцы активизировалась в нормотворчестве, в том числе по аграрной и прородопользовательской тематике. Совсем недавно региональное заксобрания стало весьма неожиданным ньюсмейкером — появилась информация, что региональные законодатели хотят ограничить поголовье скота в личных подсобных. Рассматривается вариант запретить частникам держать больше 15 голов КРС. Больше — автоматически считаешься предпринимателем. Такую идею внесла исполнительная власть. Пока, объяснил Владимир Ефимов, и сам принцип, и тем более пороговая величина весьма условны. «Идет анализ, рассмотрение, к тому же, речь не идет о принятии сразу закона, а только об обращении с инициативой — это полномочия Госдумы », — пояснил депутат.

Куда что девается?

Собственно, в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) содержится треть скота в области. А в общем объеме производства продукции АПК на долю ЛПХ приходится около 40%. Столько же у крупных хозяйств и только 18–20% приходится на фермерские хозяйства.

Известный далеко за пределами Волгоградской области фермер и общественный деятель, член регионального штаба ОНФ и депутат думы Иловлинского района Андрей Прошаков объясняет: значительная часть АПК находится в тени. Кстати, по косвенным данным и урожай был не 5,6 млн тонн, а значительно выше. «Если сдавать зерно в переработку — его надо как-то открывать, любой выход на элеватор — это легальный проход документов, что крупным землевладельцам не нужно, — рисует Прошаков безрадостную картину. — Кроме того, у нас законодательно не оформлены выпасы (не определены общественные угодья из неразграниченной земли, на которых животноводы могут пасти свой скот — отсюда и конфликты, которые привели к требованиям ограничить поголовье в ЛПХ, — прим. „ФедералПресс“). По такой причине и пастуха нанять официально, платить ему белую зарплату невозможно. На этом фоне скот держать невыгодно».

По словам Прошакова, закупочная цена на мясо в Волгоградской области сейчас самая низкая за последнее десятилетие. Фермер также вспомнил, что губернатор Анатолий Бровко (возглавлял обладминистрацию в 2010–2012 годы) пытался включить ЛПХ в легальную экономику области. Действительно, в те годы, впервые с советского периода, в регионе выросло поголовье КРС — в основном за счет легализации. Так, в 2011-м оно увеличилось с 315 тыс. голов до 339 тыс., а в 2012-м — до 343 тыс. голов. Начиная с 2014, поголовье только снижается. К январю 2018 осталось всего 307 тыс. голов.

Прошаков поясняет, что, например, в соседней Астраханской области реализован механизм кооперации, который позволяет создавать совместные убойные площадки и обеспечивать и цены, и качество. В Волгоградской области о такой перспективе только говорят, по факту оставляя около трети аграрного производства вне правового поля. «Парадокс, но нашему региону урожай не нужен, он ничего не дает никому, кроме латифундистов им перекупщиков — ничего нет ни в кармане селян, ни на прилавках магазинов», — констатирует Прошаков.

Андрей Прошаков

Действительно, ассортимент розницы внутри региона даже по овощной продукции удивляет — местная продукция в свежем виде доминирует только в сезон, а в круглогодичном формате явно уступает полки поставщикам из Краснодарского края и той же Астраханской области. Особенно это относится к продукции переработки, которая в волгоградском регионе развиваться начала, но, очевидно, с опозданием.

«Скорее всего, имеет место уже исторически сложившееся распределение сил и ролей. Если эти позиции были изначально заняты крупными производителями и реализаторами из соседних регионов, поколебать их уже укоренившиеся позиции будет непросто — это вопрос времени и существенных затрат, — поясняет Алексей Коренев. — Собственную розницу мало кто будет развивать, ведь это для сельхозпроизводителя в целом для него не свойственное, к тому же трудоемкое, требующее навыков, подготовленного персонала и существенных финансовых затрат, направление».

Участники рынка подтвердили «ФедералПресс», что «прорываться» на полки сетевых магазинов довольно проблематично. При этом, по словам гендиректора ООО «Волгоградский консервный завод» Владислава Минаева, возможно, такое стремление и вовсе не имеет смысла. Основные объемы региональные производители спокойно реализуют в другие регионы — Урал, Сибирь, Москву Подмосковье . Кроме того, Минаев отмечает, что в регионе просто не достает платежеспособного спроса. «Надо признать, покупательная способность населения сейчас такая, что люди предпочитают более дешевые продукты, на них ориентируются и сети. Человеку условно, не важен свежий сок, он готов брать восстановленный из пасты, хорошая упаковка тоже не востребована, — рассуждает Минаев. — А в Волгоградской области мы конкурируем больше не с другими марками, а с домашними закрутками. Своего рода возвращение натурального хозяйства».

Добавим, что на брифинге по подготовке регионального АПК к весенним полевым работам вице-губернатор Василий Иванов также развенчал ранее высказанное властями мнение, что в разрушительных пожарах августа прошлого года были косвенно виноваты и нерадивые собственники сельхозугодий, которые их не использовали по назначению и не обрабатывали должным образом. Чиновник пояснил, что возникали пожары преимущественно в балках, где сельхозугодий никогда не было. «Земельных ресурсов в обработке у нас около 5 млн га, при этом 960 тыс. не используется уже давно. В 2014 году было 1,1 млн, то есть около 200 тыс. мы смогли ввести в эксплуатацию. Еще около 200 перевести реально, а вот для оставшихся земель надо менять назначение, в том числе на пастбища», — пояснил Василий Иванов.