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AFP: организатор «ограбления века» в Ницце предстал перед судом спустя более чем 40 лет
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AFP: организатор «ограбления века» в Ницце предстал перед судом спустя более чем 40 лет 

ТАСС 33 минуты назад
ТАСС, 4 апреля. Жак Кассандри, назвавший себя «мозгом ограбления века» в Ницце, приговорен в среду к 30 месяцам тюрьмы во Франции. Об этом сообщило агентство France-Presse.
Речь идет об ограблении банка Societe General 18 июля 1976 года. Тогда злоумышленники вынесли 46 млн франков (€27 млн) из хранилища банка и ушли через проход, прорытый из канализационной системы, найти деньги властям так и не удалось. Организатором преступления долгое время считался Альбер Спаджари, однако в 2010 году Кассандри написал роман под псевдонимом Амиго, где рассказал, что именно он разработал план ограбления.
Несмотря на то, что срок давности преступления истек в 2010 году, следствие предъявило ему обвинения в нецелевом использовании государственных средств, незадекларированной трудовой деятельности, торговле влиянием по объекту недвижимости на острове Корсика. При этом адвокаты Кассандри в ходе всего судебного процесса настаивали на том, что произведение, написанное 74-летним Кассандри, не может быть доказательством его причастности к преступлению.
Как отмечает агентство, ранее Кассандри был судим за сутенерство, ликвидацию группировки по торговле наркотиками и управление финансами преступной группировки в Марселе.
По мотивам ограбления были сняты несколько фильмов — «Помойки рая» (Les gouts du paradis, 1979) и «Без зла, без крови, без ствола» (Sans arme, ni haine, ni violence, 2008).
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