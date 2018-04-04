Ледорезные работы начались на реке Вологде

Ледорезные работы сотрудники городской Аварийно-спасательной службы провели сегодня на нескольких участках реки Вологды. Это специалисты делают ежегодно при подготовке к паводку.

Гидротехнические работы сегодня были проведены на реке рядом с Михальцевской плотиной. Важно ослабить лед на этом участке, чтобы река легко вскрылась, и ледоход без всяких заторов прошел между опорами гидросоружения. Глубокие пропилы специалисты делают с помощью бензопилы.

«Пропилы еще будут делать у самой плотины, а также запланированы проливы горячей водой, чтобы затворы плотины не встали. Думаю, что этого будет вполне достаточно, чтобы ледоход прошел без препятствий. Погода хорошая — днем тает, ночью замерзает», — прокомментировал инженер ГО и ЧС предприятия «Вологдагорводоканал» Алексей Спиридонов

Также сегодня сотрудники Центра гражданской защиты разрезали лед по всей ширине реки в районе пешеходного моста. Такие работы будет проведены и рядом с остальными мостовыми сооружениями: Октябрьским мостом и мостом 800-летия. Их необходимо завершить до конца недели.

«Мы пытаемся ослабить лед, снизить динамическую нагрузку при таянии. В местах пропилов лед будет разрушаться в первую очередь, это снизит нагрузку на опоры моста и облегчит прохождение ледохода», — рассказал главный специалист ЦГЗ Вологды Леонид Никитинский

Также специалисты начали устанавливать на берегу реки Вологды аншлаги, предупреждающие об опасности и запрещающие выход на лед. Всего будет установлено 10 таких знаков в местах, где вологжане чаще всего переходят реку. Сейчас толщина льда составляет на разных участках от 30 до 36 см. Но из них всего 6см — прочный кристаллический лед, остальное — рыхлые слои, которые благодаря солнечным дням стремительно превратятся в рыхлый снег. Потому выход на реку уже сейчас опасен.