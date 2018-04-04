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В Центре «Академический» состоялся мастер-класс по изготовлению куклы «Веснянки»
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В Центре «Академический» состоялся мастер-класс по изготовлению куклы «Веснянки» 

Твоя Газета 39 минут назад
Фото: Твоя Газета
Изучение славянских традиций и культуры остается важным направлением в деятельности фольклорного ансамбля «Калинушка», ведь без этого нельзя почувствовать сам дух народной песни или танца.
На этот раз руководитель старшей группы «Калинушка» Анастасия Ермакова провела мастер-класс по изготовлению куклы Веснянки, — помощницы, с которой можно делиться горестями и радостями. Делали ее девушки на приход весны, поскольку Веснянка — старинный оберег молодости и красоты.
Наши юные артистки с большим энтузиазмом взялись за дело, и у каждой получилась прекрасная кукла.
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