В Центре «Академический» состоялся мастер-класс по изготовлению куклы «Веснянки»

Изучение славянских традиций и культуры остается важным направлением в деятельности фольклорного ансамбля «Калинушка», ведь без этого нельзя почувствовать сам дух народной песни или танца.

На этот раз руководитель старшей группы «Калинушка» Анастасия Ермакова провела мастер-класс по изготовлению куклы Веснянки, — помощницы, с которой можно делиться горестями и радостями. Делали ее девушки на приход весны, поскольку Веснянка — старинный оберег молодости и красоты.

Наши юные артистки с большим энтузиазмом взялись за дело, и у каждой получилась прекрасная кукла.