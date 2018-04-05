В Новосибирской области призовут 15 безупречных молодых людей на службу в Президентский полк

Военные рассказали, сколько новосибирцев в этот весенний призыв отправят на службу в Президентский полк.

Для службы в Президентском полку отбираются граждане «безупречные в морально-деловом отношении, имеющие среднее общее или высшее, среднее, начальное профессиональное образование, хорошо владеющие русским языком, а также подходящие по состоянию здоровья под особые критерии — рост 175-190 см, зрением не ниже 0,7 на каждый глаз без коррекции и с нормальным цветоощущением», уточнили в ЦВО.

Призывников в элитный полк отбирают с того момента, как они становятся на военный учёт — с 17 лет, отметил военком Новосибирской области.

Молодые люди отправятся в на службу в Москву 17 мая.

Число призывников, которых отправляют в полк за призыв иногда меняется. Например, в мае 2015 года туда отправили 20 человек.