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В Ростовской области в рамках акции «Дети России» сотрудник полиции встретился со студентами
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В Ростовской области в рамках акции «Дети России» сотрудник полиции встретился со студентами 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 56 минут назад
На территории Ростовской области проводится первый этап федеральной межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России — 2018».
Сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков полковник полиции Максим Ермаков поговорил с будущими экономистами о вреде наркотических средств, таких как «соли», спайсы, амфетамин, героин, кокаин и всевозможные курительные смеси.
Молодые люди спросили у полицейского об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ и их немедицинское потребление, которая предусмотрена законодательством Российской Федерации. Кроме этого полицейский предупредил ребят о последствиях, к которым может привести желание заработать на распространении наркотиков
В конце мероприятия гость призвал учащихся вести здоровый образ жизни и регулярно заниматься спортом.
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