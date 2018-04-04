В Ростовской области в рамках акции «Дети России» сотрудник полиции встретился со студентами

Сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков полковник полиции Максим Ермаков поговорил с будущими экономистами о вреде наркотических средств, таких как «соли», спайсы, амфетамин, героин, кокаин и всевозможные курительные смеси.

Молодые люди спросили у полицейского об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ и их немедицинское потребление, которая предусмотрена законодательством Российской Федерации. Кроме этого полицейский предупредил ребят о последствиях, к которым может привести желание заработать на распространении наркотиков

В конце мероприятия гость призвал учащихся вести здоровый образ жизни и регулярно заниматься спортом.