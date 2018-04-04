Улицы города украсят сирень, липа, клен, рябина и другие деревья и кустарники

Весной по программе «Миллион деревьев» на улицах Москвы высадят около 4,5 тысячи деревьев и более 182 тысяч кустарников. Об этом 4 апреля рассказали в пресс-службе столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды, уточнив, что акция стартует после 20 апреля.

В ней примут участие сотрудники школ, детсадов, больниц, центров социального обслуживания и других учреждений города, а также просто жители столицы. Они помогут посадить деревья и кустарники во дворах своих домов.

Список адресов, составленный по итогам голосования на проекте «Активный гражданин», ближе к началу акции появится на mos.ru

— Приглашаем волонтеров присоединиться к посадкам, — сказал глава ведомства Антон Кульбачевский , добавив, что деревья и кустарники для озеленения улиц выбирали сами москвичи. Среди самых популярных пород — ива, клен, липа, рябина, кизильник, сирень и чубушник.

— Деревья играют огромную роль в формировании городской среды, — подчеркнул Кульбачевский. — Они не только очищают воздух, но и сокращают ливневый и талый сток, регулируют микроклимат и, конечно же, создают «живые» зоны рекреации, которые так необходимы жителям мегаполиса.

Именно поэтому власти города уделяют особое внимание озеленению столицы. Только во дворах этой весной высадят 2,9 тысячи деревьев и более 132 тысяч кустарников.

— Есть научно обоснованные экономические выводы: стоимость ухода и содержание естественных природных территорий значительно ниже, чем искусственно созданных.

Но затраты на новое озеленение многократно компенсируются позитивными эффектами для здоровья людей и снижением негативного воздействия на климат, — резюмировал Антон Кульбачевский, добавив, что уже собраны заявки на осенние посадки.

Кроме того, в этом году по программе «Лунка в лунку» в городе высадят еще около 27 тысяч деревьев вместо тех, что пострадали от аномальных погодных явлений.