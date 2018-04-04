Электромобили — обман человечества

Не могу разобраться. Специалисты, Ковальчук, например, директор Курчатника, утверждают, что электромобили — это величайший обман человечества. Чтобы все автомобили, которые ездят по нашим городам и весям перевести на электричество, надо будет утроить на земле все производство электроэнергии.

А это значит, что человечество погибнет от углекислого газа, от бесконечных кислотных дождей, поскольку в «топки» придётся кидать уголь. Без угля утроить существующие генерирующие мощности невозможно.

Где стоят сегодня американские войска? В какие страны они лезут?

Ирак, Прежде всего туда, где находятся колоссальные запасы углеводорода. Сирия Ливия . Вот только Иран оказался им не по зубам. Пока … да ещё Россия . Хотя сценарий-то ясен.

Сначала Скрипаль (история похоже, провалилась, поскольку русское происхождение газа им, как и следовало ожидать, доказать не удалось), ну а дальше, в тандем, голландский доклад по «Боингу».

Почему об этом никто не говорит? Впереди голландский доклад. Выводы Международной Комиссии о том, кто всё-таки сбил малазийский Боинг в небе Украины . Кого обвинят?

Вот и выстроилось: Скрипаль, Боинг, Путин — новый Саддам Хусейн — военный преступник. Запрет русским на въезд в страны Шенгена. В Америку, Канаду и, возможно, в Австралию

Посыл ясен: русские, чего вы ждёте? Сносите Путина. Снесете, и все прогрессивное человечество будет целовать вам руки!

Ещё раз: американцы стоят только там, где нефть. Если Россия теряет Путина, если при новой власти сработает предательская идея Явлинского — создание СРП, так называемое соглашение о разделе продукции.

Тогда, как это было на Сахалине, американские нефтяные магнаты забирают нашу нефть, вывозят ее танкерами, а России оставят только дешёвые рабочие места и помойку (смотрите 3 серию фильма «Путин как Superstar»).

По такому же плану американцы действуют в Эквадоре , откуда в рамках СРП каждый день забирают сегодня нефть этой замечательной, очень красивой страны, оставляя этой стране всего по 1,5 американских доллара за баррель.

Так вот, если американцам удастся снести Путина, а снести его может только новый Майдан, только русский, новая оранжевая революция, вся нефть мира будет в руках США

Точнее в руках Рокфеллеров, ибо глава семьи, Джон Рокфеллер в своё время догадался разделить свой транснациональный гигант на 8 точек — чтобы не попасть под Американское законодательство.

В любом случае, мы и Путин у них как бельмо в глазу. Из Сирии они никогда не уйдут. Да не откуда не уйдут, куда пришли! Не для того приходили, чтобы уйти.

Так может быть правда, что электромобили — обман человечества. Приглашаю специалистов. Жду комментарии и возражения.

Да, кровавые войны за доступ к ресурсу идут уже во всю.

P. S. Кстати, мои друзья-академики, очень многие, поносят Ковальчука за ФАНО , как только могут. При этом никто не говорит, что Курчатник, его научная школа, одна из самых серьезных в мире. ФАНО — это подлость конечно, но я за объективность. Курчатником можно и нужно гордиться. Всей стране.

Опять-таки, если я не прав, жду спокойных и аргументированных возражений.