Coca-Cola создаст в Самарской области новые рабочие места

«Мы считаем свою компанию корпоративным гражданином Самарской области и мы готовы приложить усилия для экономического развития региона. Компания Кока-Кола верит в будущее России и Самарской области», — сказал Стефанос Вафеидис.

Завод Coca-Cola в Самаре был открыт одним из первых в России. Предприятие работает здесь уже более 20 лет.

«Этот завод является для нас важнейшей стратегической ценностью, поскольку продукция, производимая здесь, потребляется не только на территории Самарской области, но и в других регионах страны», — заявил гендиректор компании.

В завершение генеральный директор выразил уверенность, что благодаря успешному взаимодействию с руководством региона компания Coca-Cola сможет и в дальнейшем продолжать эффективно работать на территории Самарской области.