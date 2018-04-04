Coca-Cola создаст в Самарской области новые рабочие места 

4 апреля, состоялась встреча главы региона Дмитрия Азарова с генеральным директором «Coca-Cola HBC Россия» Стефаносом Вафеидисом, в ходе которой обсуждались вопросы взаимовыгодного сотрудничества Самарской области и одной из крупнейших компаний мира, пишет ФедералПресс.
«Мы считаем свою компанию корпоративным гражданином Самарской области и мы готовы приложить усилия для экономического развития региона. Компания Кока-Кола верит в будущее России и Самарской области», — сказал Стефанос Вафеидис.
Завод Coca-Cola в Самаре был открыт одним из первых в России. Предприятие работает здесь уже более 20 лет.
«Этот завод является для нас важнейшей стратегической ценностью, поскольку продукция, производимая здесь, потребляется не только на территории Самарской области, но и в других регионах страны», — заявил гендиректор компании.
В завершение генеральный директор выразил уверенность, что благодаря успешному взаимодействию с руководством региона компания Coca-Cola сможет и в дальнейшем продолжать эффективно работать на территории Самарской области.