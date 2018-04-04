Ещё
Объём финансирования лекарственного обеспечения из бюджета Псковской области на 2018 год составляет более 647 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Объём финансирования лекарственного обеспечения из бюджета Псковской области на 2018 год составляет более 647 млн рублей 

Псковская губерния 1 час назад
3 апреля первый заместитель Вера Емельянова провела рабочее совещание по вопросу обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами. Как сообщает пресс-служба администрации, в нем приняли участие руководители органов исполнительной власти региона и представители подведомственных учреждений здравоохранения. По словам Емельяновой, в прошлом месяце регион получил дополнительные средства из госбюджета для обеспечения лекарствами федеральных льготников. Из почти 173 млн рублей большая часть средств уже направлена на покупку льготных препаратов. Объем финансирования лекарственного обеспечения граждан из регионального бюджета в этом году сохранен на уровне 2017 года и составляет более 647 млн рублей. «По большинству жизненно необходимых лекарственных препаратов необходимые конкурсные процедуры завершены. В частности, приобретен годовой запас инсулина различных марок. Та же ситуация по препаратам в таблетках от бронхиальной астмы и сердечной группы», — пояснила директор управления фармации Татьяна Кузьмина. В целом за последние годы объём финансирования на эти цели вырос почти в восемь раз: в 2009 году эти расходы составляли 82 млн рублей, добавила Кузьмина. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Администрация Псковской области заключила договор с АО «СЗППК» на пригородные пассажирские перевозки на 2018-2020 годы Виталий Голиков может возглавить ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Члены постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике поддержали инициативу калининградских депутатов по обороту сельхозземель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию95
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии219
В Финляндии мужчина родил ребенка70
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»325
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна97
Видео
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение