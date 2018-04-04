Объём финансирования лекарственного обеспечения из бюджета Псковской области на 2018 год составляет более 647 млн рублей 

3 апреля первый заместитель Вера Емельянова провела рабочее совещание по вопросу обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами. Как сообщает пресс-служба администрации, в нем приняли участие руководители органов исполнительной власти региона и представители подведомственных учреждений здравоохранения. По словам Емельяновой, в прошлом месяце регион получил дополнительные средства из госбюджета для обеспечения лекарствами федеральных льготников. Из почти 173 млн рублей большая часть средств уже направлена на покупку льготных препаратов. Объем финансирования лекарственного обеспечения граждан из регионального бюджета в этом году сохранен на уровне 2017 года и составляет более 647 млн рублей. «По большинству жизненно необходимых лекарственных препаратов необходимые конкурсные процедуры завершены. В частности, приобретен годовой запас инсулина различных марок. Та же ситуация по препаратам в таблетках от бронхиальной астмы и сердечной группы», — пояснила директор управления фармации Татьяна Кузьмина. В целом за последние годы объём финансирования на эти цели вырос почти в восемь раз: в 2009 году эти расходы составляли 82 млн рублей, добавила Кузьмина. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».