Пять причин поехать в молдавский город Сороки

На севере Молдовы есть живописный городок с богатой историей и природой. Он расположен в глубокой долине, на правом берегу реки Днестр. Зовется этот город Сороки. По одной из легенд, назван он так в честь первой жительницы этих земель — Сорки, Сорицы. По другой, переводится как «срок». Срок на повинность, которую в Средневековье обязаны были нести крестьяне. Этот край хранит много тайн. «МИР 24» выяснил, почему здесь непременно стоит побывать любителям истории.

Причина 1: Древняя крепость

{} Первая и, пожалуй, главная причина по которой обязательно стоит приехать в Сороки — это Сорокская крепость. Настоящая архитектурная жемчужина Молдовы. Она была построена еще в XV веке по приказу господаря Штефана Великого.

В средние века крепость была частью большой оборонительной системы молдавского княжества и входила в состав так называемого каменного пояса. Сооружения защищали границы на Днестре, Дунае и на севере княжества. Туристов из разных стран мира вот уже 30 лет встречает хранитель крепости Николай Булат . По его словам, крепость строили долго и нудно, это была рутинная работа. Изначально она была квадратной и деревянной, однако частые набеги кочевых племен заставили укрепиться. Было решено возвести каменный форт с концентрической системой обороны. Так появилась каменная круглая крепость с пятью башнями.

«Почему она круглая? Да потому что круглые стены крепче, чем прямые. То есть сопротивление стен очень большое. Также обратите внимание на расположение башен. В сорокской крепости их всего пять. В каждой башне по шесть пушек. При хорошей подготовке от двух до пяти пушек могли стрелять в одну точку», — рассказал Булат.

Надежный тыл крепость обеспечивала и лучникам. Они защищали сооружение с верхних ярусов. Главным оружием был знаменитый турецкий лук. Стрела, выпущенная из него, пролетала 560 метров.

«Это аж через Днестр. Брать сорокскую крепость штурмом было довольно трудно. Ее так и не взяли. Брали только тогда, когда мы сами открывали ворота. Ведь мы стояли на перепутье всяких интересов», — сказал Булат.

В крепости воины находились как в раковине. Проникнуть сюда никто не мог. Именно поэтому такой тип сооружений прозвали «шелки» (от англ. — «ракушка»). Эта форма свойственна средневековому зодчеству.

Сорокская крепость построена по западно-европейскому образцу. Историки часто сравнивают ее с замками северной Италии. Компактные формы, внутренний диаметр в сто шагов — элементы архитектуры эпохи Возрождения прослеживаются во всем.

Стены толщиной в три с половиной метра успешно защищали солдат, склады с провизией и боеприпасами. Их укрепляли специальным раствором из мела и глины. Вражеские снаряды раскалывались, а каменная кладка оставалась неповрежденной.

Три года назад крепость отреставрировали, немного изменили ее вид, добавили витражи. Они подчеркивают обаяние эпохи Средневековья. Исторический облик здания восстанавливали зарубежные реставраторы. Румынские мастера придали стенам крепости архаичный вид. Для этого использовали особые строительные материалы. Например, из Италии привезли известь, устойчивую к сырости. Такую используют реставраторы в Венеции . Деревянные пластины из хвойной древесины и дуба привезли из Румынии Украины . Больше всего времени реставраторы потратили на укрепление стен. Конусообразные крыши они покрыли кровельной дранкой.

Реставрационные работы еще не окончены. В крепости будут восстановлены казематы и деревянные галереи. С них открывается потрясающий вид на Днестр и природные ландшафты.

Причина 2: Наскальная келья монаха-отшельника

{} Неподалеку от крепости, у побережья реки Днестр возвышается Бекиров Яр. Гора названа так в честь молдавского гайдука Бекира — национального героя сказаний и легенд. Он отбирал золото у богатых и отдавал его бедным. Эта местность привлекает туристов ущельями, скалистыми обрывами и густыми лесами.

Прогулки по здешним местам придутся по душе не только любителям истории, но и фанатам экотуризма. Длина ущелья составляет более десяти километров. Из-за густой растительности и падающих камней путешествие может стать экстремальным. Однако для опытных туристов это не препятствие. Многие поднимаются прямо к наскальным кельям.

Несколько столетий назад эта гора стала местом пребывания монаха-отшельника. Прямо в скале он выдолбил себе келью, а по воскресеньям спускался к местным жителям для чтения проповедей.

Причина 3: Необычная часовня

{} На вершине Бекирова Яра расположен мемориальный комплекс Бадя Миор. Украшает его часовня, известная как Свеча благодарения. К мемориальному комплексу ведет длинная извилистая лестница. Чтобы попасть на вершину горы, придется пройти 613 ступеней.

Когда поднимитесь на смотровую площадку, вы сможете увидеть сразу две страны с высоты птичьего полета, а также все достопримечательности Сорок. Молдову и Украину разделяет извилистый Днестр. За рекой начинается Винницкая область. Через реку есть несколько пограничных паромных переправ.

«Бадя Миор» назван в честь одноименной новеллы молдавского писателя Иона Друцэ. Он был идейным вдохновителем этого мемориального комплекса и посвятил его разрушенным памятникам молдавской культуры.

Высота Свечи благодарения составляет почти 30 метров. Ее видно из любой точки Сорок. В самой башне расположена небольшая часовня с иконостасом. Здесь хранится около десяти икон — святая Троица, Матрона, Иисус Христос . Настоящее сокровище — это лик пресвятой Богородицы с младенцем. Икона написана маслом около 200 лет назад. Часовне ее подарили цыгане. С середины прошлого века они осели в Сороках.

Причина 4: Колоритный цыганский квартал

{} Цыганская горка — еще одна причина, по которой обязательно стоит посетить Сороки. Этот квартал отличает от других роскошь, которая сразу бросается в глаза. Здесь вместо лошадей и кибиток вы увидите дворцы с античными статуями.

Строение на Цыганской горке в народе называют Капитолий. Для проекта сооружения за основу взяли изображение с купюры номиналом в 50 долларов. Идею с золотыми куполами хозяин перенял с Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге . Услугами архитекторов и дизайнеров цыгане не пользуются, полагаются исключительно на собственный вкус.

Главная особенность здешнего зодчества — вечное стремление переплюнуть своего соседа. Поэтому кажется, что стройка на Цыганской горке не прекращается. Если уж поднимаешь дом, то он обязательно должен быть выше, чем у соседа хотя бы на пару кирпичей.

Например, кони на фронтоне «Капитолия» похожи на тех, что украшают Большой театр. Строительство дома началось еще десять лет назад и до сих пор не закончено. Лепнина, бронзовые статуи, античные колонны. Дома надо достраивать, а на такую роскошь нужны серьезные деньги.

Идеи для своих домов цыгане находят за границей. Туда же мужская часть табора отправляется на заработки. Пока мужская часть табора отсутствует, на горке за порядком следят женщины. К туристам они благосклонны. По обычаю обязательно пожелают путнику здоровья.

Причина 5: Исторический музей

{} О цыганах говорят не только их колоритные дома, но и предметы быта. Некоторые из них сегодня хранятся в историческом музее Сорок. Здесь непременно стоит побывать всем туристам.

В музее хранится 28 тысяч экспонатов, у каждого своя история. Можно увидеть деревянные ведра, в которых носили воду в начале 20 века. Все емкости для жидкости и пищи были сделаны из прочной древесины. Это значительно прибавляло им вес. Например, ковш для воды весил примерно один-два килограмма. Размеры кухонной утвари тоже поражают. Так, старинное сито представляет собой деревянный круг диаметром в метр. Его вручную обтягивали толстой кожей.

Также в историческом музее Сорок можно увидеть деревянные грабли и плуг, которыми вспахивали поля. Вы убедитесь, что в XIX веке из дерева делали практически все: ульи для пасек, дверные замки и даже комбайны.

Керамические дуршлаги, кузнечные меха, гребни для овечьей шерсти — лишь малая часть того, что хранится в музее. Всем этим жители Сорок пользовались еще сто лет назад. Свои комнаты они украшали расписными коврами. Мастерицы расшивали ковер яркими орнаментами и наделяли глубоким смыслом. Ковры вешали на стены и передавали по наследству. Местные жители бережно хранят свою историю, экспонаты приносят в музей сами. Здесь всегда рады гостям и туристам. Поэтому приехать сюда определенно стоит.

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