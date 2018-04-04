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Мордовия стала третьей среди регионов с максимальной социально-политической устойчивостью
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Мордовия стала третьей среди регионов с максимальной социально-политической устойчивостью 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Мордовия заняла третью строчку рейтинга регионов с максимальной социально-политической устойчивостью в марте этого года, сообщает фонд «Петербургская политика». Первое место разделили Чукотский АО и Томская область.
На место республики в исследование повлиял выпуск юбилейной 2-х миллионной катушки оптического волокна на заводе в Саранске, которую символично подарили главе Мордовии Владимиру Волкову. «Рынки сбыта готовой продукции будут расширяться, поскольку в России реализуется ряд крупных проектов с использованием оптиковолоконного кабеля», — сказал Владимир Волков.
Кроме того, очков республике добавило и открытие футбольно-легкоатлетического манежа. Он дает возможность спортсменам тренироваться круглый год. Кроме футбольного поля здесь обустроены восемь 400-метровых беговых дорожек, секторы для прыжков и трибуны на 1500 зрительских мест.
Также в марте открылся социально-культурный центр в селе Ардатово Дубенского района. Тут расположились самые необходимые объекты для жизни и творчества сельчан: ФАП, танцевальный зал, хореографическая студия, музей, библиотека, многофункциональный центр.
Также в исследовании было отражено: открытие в Бурунди российско-африканского предприятия по производству источников света TLLINNO и 9 место в рейтинге регионов по доле просроченных населением кредитов.
Фото: trasa.ru
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