Мордовия стала третьей среди регионов с максимальной социально-политической устойчивостью

Мордовия заняла третью строчку рейтинга регионов с максимальной социально-политической устойчивостью в марте этого года, сообщает фонд «Петербургская политика». Первое место разделили Чукотский АО и Томская область

На место республики в исследование повлиял выпуск юбилейной 2-х миллионной катушки оптического волокна на заводе в Саранске , которую символично подарили главе Мордовии Владимиру Волкову . «Рынки сбыта готовой продукции будут расширяться, поскольку в России реализуется ряд крупных проектов с использованием оптиковолоконного кабеля», — сказал Владимир Волков.

Кроме того, очков республике добавило и открытие футбольно-легкоатлетического манежа. Он дает возможность спортсменам тренироваться круглый год. Кроме футбольного поля здесь обустроены восемь 400-метровых беговых дорожек, секторы для прыжков и трибуны на 1500 зрительских мест.

Также в марте открылся социально-культурный центр в селе Ардатово Дубенского района. Тут расположились самые необходимые объекты для жизни и творчества сельчан: ФАП, танцевальный зал, хореографическая студия, музей, библиотека, многофункциональный центр.

Также в исследовании было отражено: открытие в Бурунди российско-африканского предприятия по производству источников света TLLINNO и 9 место в рейтинге регионов по доле просроченных населением кредитов.

Фото: trasa.ru