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Сэр Мартин Соррелл попал под подозрение в растрате
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Сэр Мартин Соррелл попал под подозрение в растрате 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Мартину Сорреллу, самому влиятельному человеку в мире рекламы, не привыкать к обвинениям в свой адрес. Претензии к главе WPP предъявляются как морального характера, так и вполне конкретные. Например, акционеры холдинга неоднократно протестовали против щедрых бонусов, выплачиваемых топ-менеджеру.
На этот раз дело гораздо серьезнее: 73-летнего Соррелла обвиняют в противоправном поведении. Внутреннее расследование начато по инициативе Совета директоров WPP, пишет The Guardian. Именно он пригласил группу независимых юристов, которая и займется изучением всех обстоятельств. По предварительной версии, финансовые злоупотребления заключаются в неправомерном использовании активов компании.
В холдинге уточнили, что речь идет о суммах, не существенных для WPP. Соррелл все обвинения в свой адрес отрицает, но факт расследования признает. Глава холдинга заявил The Wall Street Journal, что его преданность компании, сотрудникам, акционерам и клиентам остается безоговорочной. Другие подробности представители WPP не раскрывают.
На фоне сообщений о расследовании котировки британской WPP Plc начали снижаться. Ранее рекламный холдинг разочаровал инвесторов своими финансовыми результатами — худшими со времен кризиса 2008 года.
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