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Глава НАБУ: Для счастья мне не хватает везения в лотерее и дома в Козине
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Глава НАБУ: Для счастья мне не хватает везения в лотерее и дома в Козине 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом он заявил, отвечая на вопрос главы «Радикальной партии» Олега Ляшко.
«Мне для полного счастья не хватает дома в Козине и везения в лотерее, Олег Валерьевич», — заявил Холодницкий.
Ляшко в ответ похлопал Холодницкому и показал большой палец.
Ответ Холодницкого связан с декларацией Ляшко, в которой тот указал, что трижды выиграл в лотерею свыше полумиллиона гривен (около 1,2 млн руб.). В Козине Ляшко с 2015 по 2017 год арендовал дом, который затем и купил. Цена дома составил 13 млн грн. (около 26 млн руб.).
Дом стал известен после того, как Ляшко сотрудники прокуратуры ошибочно вручили там повестку, предназначавшуюся экс-нардепу от «Партии регионов» Андрею Клюеву.
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