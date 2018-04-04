Глава НАБУ: Для счастья мне не хватает везения в лотерее и дома в Козине

Об этом он заявил, отвечая на вопрос главы «Радикальной партии» Олега Ляшко

«Мне для полного счастья не хватает дома в Козине и везения в лотерее, Олег Валерьевич», — заявил Холодницкий.

Ляшко в ответ похлопал Холодницкому и показал большой палец.

Ответ Холодницкого связан с декларацией Ляшко, в которой тот указал, что трижды выиграл в лотерею свыше полумиллиона гривен (около 1,2 млн руб.). В Козине Ляшко с 2015 по 2017 год арендовал дом, который затем и купил. Цена дома составил 13 млн грн. (около 26 млн руб.).