Роскосмос: судить о состоянии «Ангосата» еще рано, все прояснится через несколько дней

МОСКВА , 4 апреля, / ТАСС /. Любые выводы о работоспособности ангольского спутника «Ангосат-1» пока преждевременны, его состояние прояснится через несколько дней. Об этом в среду ТАСС сообщили в Роскосмосе.

Ранее ряд СМИ информировал о том, что попытки установить связь с ангольским спутником в зоне радиовидимости оказались безуспешными.

"Давать оценки работоспособности космического аппарата преждевременно и непрофессионально. Проводятся необходимые процедуры, только по завершении которых появится официальная информация, но это будет не ранее, чем через несколько дней", — сказали в госкорпорации.

Роскосмосе пояснили, что спутник скоро должен войти в зону радиовидимости. «Его фактическое местоположение будет определено в ближайшие дни с помощью наземных оптических средств», — подчеркнули его представители.

В госкорпорации добавили, что сейчас заканчивается отработка алгоритмов на наземном оборудовании, в ближайшие дни начнется отработка программы на самом аппарате. «На эти операции требуется время, работы будут идти до мая 2018 года», — заключили в Роскосмосе.

Запуск «Ангосат-1»

Ракета-носитель «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат» и ангольским спутником связи «Ангосат» стартовала 26 декабря в 22:00 мск с космодрома Байконур . Головная космическая часть в составе разгонного блока «Фрегат» и аппарата «Ангосат» отделилась от третьей ступени ракеты-носителя через восемь минут после старта. 27 декабря в 06:54 мск произошло отделение аппарата от разгонного блока, после этого спутник штатно сориентировался, с него поступала телеметрия, но на этапе раскрытия солнечных батарей она пропала.

Как сообщали ТАСС источники в ракетно-космической отрасли, спутник находился на расчетной орбите, был правильно сориентирован и стабилизирован до возобновления связи, над установлением которой специалисты РКК «Энергия» работали более суток. Устойчивый сигнал с «Ангосата» был получен 27 декабря. 29 декабря в РКК «Энергия» сообщили, что связь со спутником восстановлена, телеметрия тогда показала, что все системы космического аппарата работают нормально.