В Самаре увековечили память выдающегося кардиохирурга Виктора Полякова

В среду, 4 апреля, в самарском кардиоцентре состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь выдающегося кардиохирурга, внесшего неоценимый вклад в развитие медицинской науки Почетного гражданина города Виктора Полякова , сообщает администрация Самары

Виктор Поляков окончил Куйбышевский медицинский институт и здесь же в 1968 году защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию. В 1976 году он возглавил кардиохирургическое отделение в новой специализированной кардиологической больнице, ставшей впоследствии областным кардиоцентром. Параллельно с этой работой он был избран заведующим кафедрой детской хирургии Куйбышевского мединститута. В 1978 году ему присвоено звание профессора.

Виктор Поляков сумел на базе кардиологической больницы развить хирургию «открытого» сердца, а с 1978 года стал протезировать клапаны сердца и исправлять сложные врожденные пороки. За уникальные операции и научные открытия Виктор Поляков был удостоен звания Лауреата национальной премии «Призвание».