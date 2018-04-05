В Самаре увековечили память выдающегося кардиохирурга Виктора Полякова 

В среду, 4 апреля, в самарском кардиоцентре состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь выдающегося кардиохирурга, внесшего неоценимый вклад в развитие медицинской науки Почетного гражданина города Виктора Полякова, сообщает администрация Самары.
В мероприятии участвовали глава Самары Елена Лапушкина, министр здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов, Почетные граждане города, сыновья Виктора Полякова, коллеги и друзья.
Виктор Поляков окончил Куйбышевский медицинский институт и здесь же в 1968 году защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию. В 1976 году он возглавил кардиохирургическое отделение в новой специализированной кардиологической больнице, ставшей впоследствии областным кардиоцентром. Параллельно с этой работой он был избран заведующим кафедрой детской хирургии Куйбышевского мединститута. В 1978 году ему присвоено звание профессора.
Виктор Поляков сумел на базе кардиологической больницы развить хирургию «открытого» сердца, а с 1978 года стал протезировать клапаны сердца и исправлять сложные врожденные пороки. За уникальные операции и научные открытия Виктор Поляков был удостоен звания Лауреата национальной премии «Призвание».
В 1989 году по предложению профессора Полякова в Куйбышевском медицинском институте была создана первая в стране кафедра кардиологии и кардиохирургии факультета повышения квалификации врачей, которая сыграла важную роль в подготовке врачей-кардиохирургов в Приволжском регионе. Кафедрой подготовлено около 3000 специалистов, были освоены все современные технологии в кардиохирургии, разработаны и внедрены новые операции. Благодаря работе профессора Полякова Самарский областной кардиологический диспансер стал одним из ведущих специализированных центров в России.