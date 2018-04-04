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В Ярославле прошло торжественное собрание в честь 100-летия создания военных комиссариатов
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В Ярославле прошло торжественное собрание в честь 100-летия создания военных комиссариатов 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
8 апреля исполняется 100 лет со дня создания военных комиссариатов Российской Федерации. Сегодня в Концертно-зрелищном центре Ярославля состоялось торжественное собрание, посвященное этой юбилейной дате. Со знаменательным событием работников военных комиссариатов Ярославской области поздравил заместитель губернатора Андрей Шабалин. В мероприятии также приняли участие представители Правительства региона и мэрии Ярославля, ветеранских и общественных организаций.
— Сегодня вы в тесном взаимодействии с органами власти обеспечиваете призыв молодых людей на военную службу, проводите отбор кандидатов на прохождение службы по контракту, организуете воинский учет, — сказал Андрей Шабалин. — Одна из важнейших составляющих вашей работы — патриотическое воспитание подрастающего поколения. Благодаря вашим стараниям у молодежи формируется стремление защищать свою страну, достойно служить ей. Сердечно благодарю всех сотрудников и ветеранов за достойный вклад в обеспечение обороноспособности России. Дальнейших успехов в вашей службе!
Андрей Шабалин вручил наиболее отличившимся сотрудникам военных комиссариатов почетные грамоты и благодарности губернатора области. Военный комиссар Ярославской области Николай Сурков удостоен Почетного знака Алексея Петровича Мельгунова.
— Я люблю свою профессию, с которой определился еще в ранней юности, и с удовольствием выполняю свои обязанности, служу Отечеству, — рассказал Николай Сурков. — У большинства людей работа военного комиссариата ассоциируется с призывом граждан на военную службу. На самом деле указом Президента РФ нам определены еще 46 задач, которые мы выполняем в повседневной деятельности. Они многогранны и направлены на обеспечение безопасности государства, поддержание боевой мобилизационной готовности Вооруженных сил РФ.
С вековым юбилеем военных комиссариатов собравшихся также поздравили заместитель председателя Ярославской областной Думы Николай Александрычев, мэр Ярославля Владимир Слепцов, председатель региональной организации Российского союза ветеранов Александр Каменецкий, председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Ярославской епархии протоиерей Алексей Кириллов.
Завершилась торжественная встреча концертом вокально-инструментального ансамбля «Золотые погоны».
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