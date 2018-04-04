В Минкомсвязи состоялось заседание Экспертного совета по российскому ПО

Николай Никифоров проинформировал членов совета о том, что в соответствии с приказом министерства заместителем председателя экспертного совета назначен замглавы Минкомсвязи России Михаил Евраев , ответственным секретарем совета — директор Департамента отраслевых проектов Минкомсвязи России Алексей Доронкин.

«Реестр российского ПО — действенный инструмент в поддержке отечественных ИТ-компаний. Сейчас в этом реестре содержится уже более четырех тысяч отечественных программных продуктов, которые востребованы российскими компаниями», — сказал Николай Никифоров.

Михаил Евраев отметил, что Минкомсвязь готова рассматривать предложения от членов экспертного совета по работе реестра российского ПО. «Мы планируем тесно взаимодействовать с ФАС России для совершенствования механизма практического применения реестра российского ПО при осуществлении закупок органами власти и госкомпаниями», — подчеркнул замглавы Минкомсвязи.

В ходе заседания члены экспертного совета рассмотрели 142 заявления на включение в реестр российского ПО. Напомним, по состоянию на конец марта 2018 года в реестре зарегистрировано 4346 отечественных программных продуктов.

Экспертный совет по российскому ПО при Минкомсвязи России создан в 2015 году и является постоянно действующим органом, который проводит экспертизу заявлений ИТ-компаний на включение сведений об их программных продуктах в единый реестр российского ПО.

В состав совета входят представители федеральных органов исполнительной власти и ассоциаций ИТ-компаний. Реестр российского ПО был создан в целях оказания правообладателям ПО мер государственной поддержки и для подтверждения российского происхождения ПО. Работа совета по российскому ПО ведется в рамках реализации норм Федерального закона №188-ФЗ от 29 июня 2015 года.