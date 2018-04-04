Кейли Куоко рассказала о несчастном браке

Публикация от @normancook

3 Апр 2018 в 7:31 PDT Звезда сериала «Теория большого взрыва» обручена с наездником Карлом Куком. Новости об этом появились в ноябре. Кейли признается, что ей понадобилось долгое время, чтобы снова научиться доверять, ведь ее первый брак закончился разводом всего через 22 месяца. Куоко и Свитинг, профессиональный игрок в теннис, поженились после бурного трехмесячного романа, и актриса призналась, что он совершенно изменился после того, как они расписались.

«Я честно не думала, что когда-нибудь выйду замуж снова, — признается Куоко в новом номере Cosmopolitan. — Мой бывший муж сделал все для этого. Я вышла замуж за того, кто сразу же после этого стал совершенно другим. Совсем не тем человеком, с которым я сначала встречалась. И в этом была только его вина».

С Куком актриса познакомилась в 2016 году. «Мне пришлось пройти через многое, но в конце концов это привело меня к Карлу», — говорит актриса. После одного года свиданий Карл предложил Кейли, второй по величине гонорара телевизионной актрисе в США (900 тысяч долларов за серию «Теории большого взрыва»), выйти за него замуж. Стоит отметить, что больше Кейли получает только София Вергара (1 миллион долларов за серию «Американской семейки»).

В прошлом месяце Кейли сказала E!News, что радуется тому, что обручена и что нашла свою родственную душу.