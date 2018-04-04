Эксперт: почти любая химлаборатория может создать вещество типа «Новичок» 

ГААГА, 4 апр — РИА Новости. Любая совершенная химическая лаборатория со специальным оборудованием может производить отравляющие вещества типа «Новичок», относить эти токсины исключительно к России как к источнику их получения некорректно и абсурдно, заявил начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны РФ Игорь Рыбальченко.
"По мнению специалистов в области органического синтеза, при наличии структурных форм любая современная химическая лаборатория с необходимым специальным оборудованием, уровнем защиты, соответствующей квалификацией персонала может синтезировать и проводить исследования веществ типа «Новичок», — сообщил эксперт Минобороны, выступая на заседании исполнительного совета ОЗХО.
"В этой связи отнесение этих токсикантов исключительно к Российской Федерации как к источнику их получения представляется, мягко говоря, некорректно, а по существу — абсурдным. Для проведения достоверного расследования отравления Скрипалей необходима совместная работа экспертов Великобритании и России", — пояснил Рыбальченко.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории минобороны Великобритании.