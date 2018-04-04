Конкурс на эскиз стелы, которую установят на въезде в город, объявлен в Вологде

Это одна из номинаций конкурса «Мы — вологжане. Команда Мэра», который стартовал в областной столице. Участникам предлагается разработать проект стелы, которая будет установлена на одном из въездов в город.

Требования к конкурсной работе размещены на странице проекта на сайте «Вологда.РФ». Размер стелы не должен превышать 7 метров в длину и 8 метров в высоту. На объекте необходимо разместить надпись «Вологда», а внешний вид стелы должен отражать культурно-исторические особенности города. Также к эскизу необходимо приложить описание необходимых для изготовления стелы ресурсов, характеристику материалов, особенности установки.

«Материалы для изготовления стелы конкурсанты могут выбирать самостоятельно. Но при этом необходимо учесть, что они должны соответствовать экономичности, надежности и долговечности. Представить свои разработки и стать участниками конкурса могут как профессиональные архитекторы, дизайнеры, так и студенты, обучающиеся по этим направлениям. Это могут быть и индивидуальные разработчики, и авторская группа. Возраст участников — от 18 до 35 лет», — пояснила координатор номинации «Мы — вологжане. Мы вам рады!», специалист Департамента градостроительства Вологды Наталья Катаргина.

Заявки на конкурс принимаются до 15 мая. Затем представленные эскизы оценит профессиональное жюри в соответствии с разработанными критериями: внешний вид стелы, ресурсная база, долговечность, надежность и экономичность конструкции, оригинальность проекта и так далее. После этого работы будут выставлены на интернет-голосование. Эскиз, признанный лучшим по итогам обоих испытаний, будет взят в работу и ляжет в основу проекта стелы.

Добавим, конкурс «Мы — вологжане. Команда Мэра», объявленный Мэром Вологды Сергеем Воропановым , — это возможность для талантливых, перспективных жителей города проявить себя в различных сферах, предложить свои идеи по развитию областной столицы. Подать заявки можно по 6 номинациям. Помимо создания въездной стелы, это разработка туристического проекта, городского события, туристического сайта, создание новостей рассказывающих о Вологде, деятельность Советов работающей молодежи.

Положение о конкурсе размещено на сайте «Вологда.РФ»

Подать заявки можно там же, заполнив специальную форму, а также на электронный адрес: komandamera@yandex.ru с пометкой «Мы — вологжане. Команда Мэра» и с указанием блока проекта или в печатном виде по адресу: ул. Каменный мост, д. 4, каб. 75.

Победители в каждой из номинаций будут награждены в День города и войдут в команду Мэра — кадровый резерв Вологды.