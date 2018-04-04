Мэй борется за сохранение альянса против России

Великобритания пытается спасти ситуацию после того, как в лаборатории Портон-Даун не смогли установить происхождение отравляющего вещества из Солсбери.

Близкий союзник Ангелы Меркель ( Angela Merkel ) усомнился в правильности курса Великобритании на глобальную изоляцию Москвы после того, как лаборатория Портон-Даун потерпела неудачу в попытке доказать, что нервнопаралитическое вещество действительно происходит из России

Ранее мистер Эйткенхед сообщил в интервью, вызвавшем переполох на Даунинг-Стрит, что его лаборатория опознала в яде отравляющее вещество «Новичок» военного назначения, отметив, что подобная химическая атака могла быть проведена лишь на государственном уровне. Мистер Путин счел скорость, с которой раскручивается «антироссийская кампания», «поразительной», сославшись на недостаток точных сведений.

В отравлении бывшего двойного агента мистера Скрипаля и его дочери, которое произошло 4 марта, Великобритания обвинила Кремль. Москва свою причастность отрицает. В ходе разбирательства Запад и Россия уже обменялись высылкой более 150 дипломатов.

После признания Эйткенхеда на Даунинг-Стрит предприняли экстренную попытку спасти ситуацию, заявив, что Тереза Мэй (Theresa May) в своем обвинении опиралась на общий анализ ситуации, проведенный спецслужбами, а также на заключение ученых, подчеркнув при этом, что результаты экспертизы в Портон-Дауне им не противоречат. Тем не менее интервью телеканалу «Скай Ньюс» (Sky News), заранее одобренное правительством, может расшатать позиции международной коалиции против Москвы.

Армин Лашет (Armin Laschet), один из пяти вице-председателей Христианско-демократического союза Германии , подверг сомнению меры, предпринятые Великобританией, чтобы убедить союзников присоединиться к высылке российских дипломатов. «Уж если заставляешь почти всех союзников по НАТО к солидарным действиям, разве не обязательно при этом иметь на руках доказательства? Какого бы мнения люди ни придерживались о России, мое знание международного права говорит, что в международной политике принято вести себя по-другому», — написал мистер Лашет в своем «Твиттере». Ранее 57-летний Лашет, президент земли Северный Рейн-Вестфалия, критиковал «травлю России» и приветствовал роль Москвы в Сирии , а также аннексию Крыма

Высокопоставленный член британского парламента отозвался об экспертизе лаборатории Портон-Даун следующим образом: «Я бы поставил им высокий балл за научную работу, но низкий за подачу материала. Очевидно, что этим мало поможешь делу». Джон Глен (John Glen), депутат от консерваторов из Солсбери, сообщил, что результаты экспертизы могут быть использованы Кремлем в пропагандистских целях и предположил, что за Юлей Скрипаль, прибывшей рейсом из Москвы, мог быть «хвост». Источники в Консервативной партии эту версию отрицают.

Мистер Эйткенхед заявил: «Наша работа — предъявить научные доказательства того, что именно собой представляет это нервно-паралитическое вещество. Мы установили, что оно принадлежит к данному семейству и имеет военное назначение. Над поиском места его производства мы не работаем». В то же время он добавил, что работа по установлению его происхождения ведется.

Мистер Путин сообщил со ссылкой на международных специалистов, что нервнопаралитические яды такого типа производятся «примерно в 20 странах». На сегодняшней сессии исполнительного комитета Организации по запрещению химического оружия Россия собирается представить 20 вопросов по случившемуся инциденту. «Я надеюсь, что в ходе этой дискуссии будет поставлена точка в том, что произошло», — заявил он.

Представитель британского правительства заявил следующее: «Экспертиза Портон-Дауна — лишь часть текущей разведывательно-информационной картины По нашей оценке, Россия несет ответственность за этот низкий и безрассудный поступок. Других правдоподобных объяснений попросту нет — и с этим согласно международное сообщество».

Сэм Коутс (Sam Coates) — заместитель редактора отдела политики.

Комментарии читателей:

Плебей Найджел (Nigel Plebeian) Неужто мистер Джонсон ошибся? Он же заявлял, что в Портон-Дауне «категорически» уверены, что нервнопаралитический яд произведен в России и что никаких сомнений в этом нет.

Иэн Вудз (Iain Woods) Я гляжу, здесь сегодня собралось много обожателей России. Вам напомнить, что причастность России к сбитому самолету или гибели нескольких россиян в Великобритании доказать тоже не удалось? Одно только то, что на яде не написано «сделано в России» отнюдь не значит, что русские в этом не замешаны. Вашу любовь к отчизне оценят товарищ Корбин (Jeremy Corbyn, лидер лейбористов — прим. перев.) и марксист Макдоннел (John Mcdonnell, лейбористский политик, Теневой канцлер казначейства).

On point Своей позицией против России Мэй задала тон всему западному миру. Путин знает, что следующим шагом, если он снова позволит себе лишнего, станут экономические санкции и заморозка финансовых активов. Пока все остальные в панике бежали, Мэй занялась подготовкой всех процедур для Брексита, и она своего добьется. Учитывая, что в кладовке пусто, Мэй в очередной раз доказывает, что она достойный лидер, которого нельзя не принимать всерьез.

Авиценна (Avicenna) Учитывая, сколько требуется знаний и ресурсов для производства, хранения и перевозки этого химического оружия, само его применение — шаг поразительный с технологической точки зрения. Путин здесь во всеоружии, и он говорит «а ну, докажите». Русские поняли, что полоний 110 отследить слишком просто, но улики все равно есть, и полиция рано или поздно установит преступника. Путин поднял визг, потому что им уже занялся британский центр правительственной связи, и интернет зацепки скоро найдутся.

Алхимик (The Alchemist) Смотрю, как Россия с самого начала мутит воду и лезет в бутылку, и у меня не возникает никаких сомнений, что они виновны по всем пунктам.

MadDog Эй, диванные войска, готовые к войне с русскими, обратите внимание. Новый министр обороны Китая посетил Россию, чтобы дать знать США о все более тесных связях с Россией. Я про это уже говорил, и понятно, к чему все идет. «Блестящей изоляции» России не выйдет, а китайцы своего не упустят.

Стивен Боулз (Steven Bowles) Санкции и враждебное отношение привели лишь к сближению России и Китая. Объем торговли быстро растет и вот-вот обойдет американскую систему. Свой SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей — прим. перев.) у них уже есть. Сегодня утром они объявили, что соединят воедино свои спутниковые системы. А еще у них общие проекты в Евразии в рамках проекта «Один пояс, один путь».

MadDog Да, а еще Китай уже понял, что Россия — подходящая мишень для инвестиций, надо только сменить тактику. Учитывая, насколько у русских промыты мозги насчет неминуемой угрозы с Запада, а также их общее коммунистическое прошлое и недемократический стиль управления, они просто прирожденные союзники. Вместе они — рыбка большая, и США в одиночку с ней не справиться. Нужна помощь единой Европы, и чтобы главную роль в ней играла Германия. В этом контексте время для Брекита выбрано не лучшее.

Стивен Боулз Здесь многие отписываются о своей ненависти к России, я этого не понимаю. Лично я просто не считаю русских серьезной стратегической угрозой. Напротив того, отнесись мы к ним с уважением после распада Советского Союза, они могли бы стать нашими большими союзниками. Вот Китай — это совсем другое. А все чего добился Запад — это подвигнул Россию и Китай к сотрудничеству. Теперь у Китая есть доступ к ресурсам и технологии для того, чтобы провести модернизацию и стать грозным противником.