СМИ: колумбийский подросток попытался в одиночку ограбить итальянский банк 

РИМ, 4 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Колумбийский подросток попытался в одиночку и без каких-либо технических приспособлений добраться до золотого запаса Итальянской республики, сообщает газета Corriere della Sera.
"Ограбление века" должно было произойти ранним утром в минувшее воскресенье, на Пасху. 18-летний Торрес Чабарро явился к отделению Банка Италии в самом центре Рима. Сумев перелезть через забор учреждения, представляющий собой сплошной ряд заостренных пик, он стал ломиться во входную дверь. В этот момент его заметил проезжавший мимо патруль карабинеров. Они тоже преодолели забор и задержали злоумышленника, который попытался от них сбежать.
История горе-грабителя не закончилась задержанием. Во вторник утром он вышел на свободу во многом благодаря абсурдности своей затеи и тонкостям итальянской системы правосудия.
"Арест за попытку не был подтвержден прокурором… К этому заключению прокуратуру привела констатация того, что замысел Чабарро граничит с абсурдом, более того, в юридических терминах он представляет собой «невозможное преступление». Потому что немыслимо пытаться взломать непробиваемую дверь ногами и руками. На этом основании прокурор отправил дело в архив", — сообщает издание.