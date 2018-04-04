СМИ: колумбийский подросток попытался в одиночку ограбить итальянский банк

"Ограбление века" должно было произойти ранним утром в минувшее воскресенье, на Пасху. 18-летний Торрес Чабарро явился к отделению Банка Италии в самом центре Рима. Сумев перелезть через забор учреждения, представляющий собой сплошной ряд заостренных пик, он стал ломиться во входную дверь. В этот момент его заметил проезжавший мимо патруль карабинеров. Они тоже преодолели забор и задержали злоумышленника, который попытался от них сбежать.

История горе-грабителя не закончилась задержанием. Во вторник утром он вышел на свободу во многом благодаря абсурдности своей затеи и тонкостям итальянской системы правосудия.