Deutsche выдвинул кандидатов в наблюдательный совет 

Москва, 4 апреля — «Вести. Экономика». Бывший генеральный директор Merrill Lynch Джон Тейн выдвинут на пост в наблюдательном совете Deutsche Bank, согласно заявлению крупнейшего кредитора Германии.
EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
Номинация в наблюдательный совет произошла на фоне вопросов по поводу состава правления убыточного банка и будущего его инвестиционно-банковского подразделения.Deutsche Bank объявил о двух новых номинантах: Майри Кларк, основатель и управляющий партнер Everywin Capital, и Мишель Трогни, ранее занимавший должность главного сотрудника по информации в UBS. Ранее был объявлен четвертый предложенный член правления Норберт Винкельхоханн, председатель правления PricewaterhouseCoopers Europe. Предлагаемые члены правления заменят четырех членов, вышедших на пенсию. Акционеры должны проголосовать за кандидатуры на годовом общем собрании банка в следующем месяце. "Мы рады, что смогли привлечь таких высококвалифицированных новых членов, каждый из которых имеет многолетний опыт работы в финансовом секторе", — сказал в своем заявлении председатель правления Deutsche Пауль Ахтляйтнер. Как писали «Вести. Экономика», Deutsche Bank начал поиск замены своему главному исполнительному директору Джону Крайану на фоне тревог совета директоров о будущем банка. Крупнейший банк Германии обратился к Ричарду Гнодде, высокопоставленному руководителю Goldman Sachs, с просьбой занять пост Крайана менее чем через два года его работы на этом посту. Кандидатура Гнодде, который является вице-председателем Goldman Sachs, как утверждается, была выбрана на фоне разногласий, которые появились у Крайана с председателем совета директоров Deutsche Паулем Ахляйтнером.