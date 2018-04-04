Животным создали соцсеть

Для мобильных телефонов появился аналог популярного сервиса «Инстаграм», созданный исключительно для животных. Людей в нем не будет, а вместо лайков предлагается «обнюхивать».

— Я раньше как-то даже и не задумывалась о том, что животным нужна отдельная соцсеть. Но для приютов это удобно — все будет конкретно про животных и ни про что другое. Возможно, благодаря этому приложению много симпатичных, но бездомных собак и кошек обретут хозяев.

— Честно говоря, я вообще не понимаю, откуда берутся такие инициативы по созданию чего-то специально для животных. У них и без этого полно проблем. Ну, заведут страницы в этой новой сети, пофотографируют и снова забудут. Мне кажется, создателям приложения стоило бы заняться более продуктивными вещами.

Александр Пушной, музыкант, телеведущий:

— Я не очень активно веду свой аккаунт в «Инстаграме», так что считаю, что с людьми-то еще не конца разобрался, а уж с животными — и подавно. Они, насколько мне известно, еще сами ничего постить в социальные сети не научились. Хотя от нас, как обычно, что-то могут усиленно скрывать.

Геннадий Быков, любитель животных:

— Не уверен, что такое приложение по-настоящему кому-то будет нужно. Я своего кота редко фотографирую и выкладываю в «Инстаграм». Да и лезть ради фотографий животных в отдельное приложение незачем. Можно просто набрать в поиске «кошки» или «собаки», и вам сразу покажут тысячи каналов с животными — вместе с людьми или без.

Евгений BadComedian Баженов, видеоблогер:

— Считаю, что это замечательная во всех смыслах идея. Я как человек с собакой теперь первым делом подпишусь на этот сервис. Надеюсь, он будет активно развиваться и в будущем, к уже заявленной замене лайков на «обнюхивания» добавят еще и возможность «обгавкивания». И, так как именно этим я по большей части занимаюсь на своем YouTube-канале, аккаунт в этой социальной сети станет его логичным продолжением. Буду, значит, снимать больше роликов и постараюсь со своим псом органично вписаться в аудиторию этого приложения.

— Люди, по-моему, уже окончательно помешались. У меня дочь одно время поесть нормально не могла, сперва лезла за телефоном и тарелку снимала. Теперь будут бесконечно котов и собак снимать. И как это, «только для животных»? Там люди будут, получается, притворяться зверьми? Ну, значит, и соберутся там только всякие на голову больные, которые себя животными мнят. Проще будет всех разом в психушку и положить.