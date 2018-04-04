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ГБУ «ЦД Планета Молодых», Коломенская набережная, 22 — 2. «Мисс Юга — 2018»
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ГБУ «ЦД Планета Молодых», Коломенская набережная, 22 — 2. «Мисс Юга — 2018» 

Управа района Царицыно города Москвы 54 минуты назад
30 марта в здании управы района Нагатинский затон прошел финал конкурса красоты и артистического мастерства среди молодежных палат ЮАО города Москвы — «Мисс Юга — 2018».
Конкурс проводится с целью пропаганды культуры, красоты, гармонии и совершенства личности; формирования гуманистического мировоззрения; воспитания эстетического вкуса, здорового образа жизни, а также пропаганды деятельности молодежных палат среди молодежи района и укрепления межрайонных коммуникаций молодежных палат ЮАО г. Москвы.
Авторитетному жюри предстояло определить победителей в трех номинациях: «Мисс Очарование — 2018», «Мисс грация — 2018» и главной «Мисс Юга — 2018». Убедительную победу на конкурсе одержала сотрудница нашего ЦД «Личность» — Любовь Кущенко!
Любовь попала на конкурс, как говорится, с корабля на бал. Дело в том, что Люба только что прилетела из отпуска и сразу включилась в борьбу за Корону. Состав участников был весьма представительный, но наша Люба в этот день была просто неотразима. Все девочки большие молодцы, но наша Любовь на каждом этапе конкурсной программы была чуточку лучше. Захватив преимущество с первого тура «Визитная карточка», Любовь в последующих этапах: «Творческий номер», «Импровизационно — интеллектуальный» и «Дефиле в вечерних платьях» — стала методично наращивать своё преимущества, и в результате закономерно завоевала Корону Королевы вечера, став «Мисс Юга — 2018»
От всего сердца поздравляем Любовь с этой яркой и убедительной победой! Корона Красоты минимум на год обрела прописку в нашем районе Царицыно!
Фотографии: ГБУ Центр досуга «Планета Молодых» и Анны Вишняковой
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