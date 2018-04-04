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Возродить усадьбу предков Федора Достоевского поможет союзный бюджет
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Возродить усадьбу предков Федора Достоевского поможет союзный бюджет 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: Российская Газета
На средства из бюджета Союзного государства планируется восстановить родовую усадьбу Достоевских в Брестской области, рядом с деревней Достоево в Ивановском районе. В резолюции прошедшей в белорусском Иваново конференции "Ф. М. Достоевский: исторический диалог единомышленников" так и записано: имение рода Достоевских нужно воссоздавать. Резолюция будет направлена в Постоянный Комитет Союзного государства. Решение по финансированию может быть принято уже в первом полугодии…
Вот что рассказал на конференции советник представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске Андрей Бригадин:
— Финансирование предполагает главный финансовый документ — Декрет «О бюджете Союзного государства на 2018 год», он уже подписан. Сейчас нужны четкие обоснования и рекомендации, которые помогут убедить профильные министерства двух стран, что усадьбу восстанавливать целесообразно.
Археолог, доцент кафедры истории славянских народов Брестского госуниверситета имени А. С. Пушкина Александр Башков представил на конференции этнографические, исторические и археологические доказательства расположения и планировки усадьбы рода Достоевских:
— Раскопки прошли в 2012-2013 годах. Все поставленные на тот момент задачи мы выполнили. Материалы дают представление о функционировании усадьбы с XVI по XIX век. И могут использоваться реставраторами при восстановлении усадебного дома. Мы можем нарисовать точный его план — со стенами, дверями, печами. Плюс тысяча артефактов — монеты, остатки керамической посуды, а также фрагменты геральдических изразцов, по которым возможно восстановление родового герба Достоевских «Радван», — ждут своего часа.
Участники «круглого стола» — археологи, ученые, искусствоведы из Беларуси и России — спорили, доказывали, приводили свои аргументы. В результате на конференции главным лейтмотивом прозвучала мысль, что надо воссоздавать все имение — с часовней, каретной, хозпостройками. А на первом этапе — усадебный дом, который на основании инвентаря 1754 года из Центрального госархива Львова представлял собой деревянное строение с притвором, на каменном фундаменте, под высокой гонтовой крышей с 10 помещениями. Усадебный дом планируется восстановить уже в 2019 году. По предварительным расчетам филиала «Брестреставрацияпроект» на это потребуется до 82 миллионов российских рублей.
Участники конференции возложили цветы к памятнику писателю в Достоево, побывали на месте археологических раскопок бывшей усадьбы.
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