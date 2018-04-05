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В Заволжском районе одобрили 10 площадок для выгула собак
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В Заволжском районе одобрили 10 площадок для выгула собак 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В среду, 4 апреля, жители обсудили этот вопрос с главой администрации Андреем Мамонтовым. Они предложили оградить места для выгула животных и установить там специальные урны для отходов. Власти заверили, что все подготовительные работы по реализации проекты будут выполнены в ближайшее время.
Список территории, где могут появиться площадки для собак:
проспект Авиаторов, 161улица Алмазная, 9поселок Завода 50, 12улица Сахарова, возле домов 13 и 15улица Кавказская, 23улица Клубная, 25улица Клубная, рядом с остановкой «Нижний посёлок»улица Спартаковскаяулица Панфилова, в лесополосеулица Колышкина, в районе домов 62 и 64  Аналогичные встречи пройдут для жителей всех районов города. Красноперекопский и Фрунзенский обсудили проблему собачьих отходовов 4 апреля, Кировский и Ленинский встретятся только 5 апреля.
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