«Примите сердечную благодарность». «АиФ на Дону» отмечает 25-летний юбилей

1 апреля нашей газете исполнилось 25 лет. Много это или мало?

Наверное, правильно измерять возраст издания не количеством лет, а количеством статей, актуальных новостей, интересными репортажами, оригинальными фотографиями и числом талантливых авторов.

Четверть века прошло с момента выхода первого номера « АиФ на Дону ». Наше издание стало первым региональным приложением «Аргументов и фактов» в России

И потому неслучайно, что над его созданием работал первый редактор «Аргументов и фактов» Владислав Старков , а также супруги Николай и Людмила Винниковы.

Именно Николай Фёдорович — талантливый и отзывчивый руководитель, первые десять лет был директором регионального приложения, а его супруга Людмила Николаевна, легенда ростов­ской журналистики, была бессменным редактором «АиФ на Дону» с 1 апреля 1993 года до октября прошлого года.

Вместе они сумели сделать газету, которую читали и читают в самых отдалённых уголках Донского края. Десятки тысяч писем и телефонных звонков получили за эти годы в редакции.

Профессия журналиста сродни работе медиков — к нам редко приходят с благодарностями, чаще всего обращаются с жалобами. И «АиФ на Дону» помогал своим читателям. Наши публикации часто вызывали негодование чиновников, но заставляли их более ответственно относиться к своим обещаниям.

Неудивительно, что в период расцвета печатной прессы тираж газеты составлял 160000 экземпляров, но и по сей день, несмотря на натиск Интернета и социальных сетей, тираж «АиФ на Дону» остаётся самым высоким среди еженедельников региона: 40000 экземпляров.

И по-прежнему корреспонденты издания стараются освещать все самые острые вопросы в сфере ЖКХ, строительства, общественной жизни и других областях. «АиФ на Дону» не ищет секундной славы, не гонится за сенсациями, а рассказывает о жизни дончан, об их успехах, трудностях и судьбах.

Мы надеемся, что нашим подписчикам по-прежнему приятно, расположившись в мягком кресле, взять в руки свежий номер издания.

Редакция газеты обещает вам, что наш 25-й юбилей станет поводом не только для гордости за уже сделанное, но и стартом новых проектов!

Главная ценность газеты это, конечно, наши читатели. Корреспондент «Аргументов и фактов на До­ну» поговорил с подписчиками издания, которые вместе с нами с первого дня создания газеты.

Всё в одном

Елена Александровна Христич не только сама подписывается на «АиФ на Дону» почти с момента его появления, но и оформляет подписку семье сына.

Окончила РИИЖТ, факультет ПГС (промышленно-гражданское строительство) и сразу же устроилась в «Ростовграждан­проект». 40 лет там проработала и ушла оттуда на пенсию.

Глядя на Елену Александровну, никогда не дашь ей её возраст (80 лет!). Энергичная, оптимистка, обожающая долгие прогулки.

«Газета — это вся моя жизнь. Раньше отдельно выписывали издания о спорте, о дачном участке, о городских новостях. Муж у меня тоже строитель, часто ездил на объекты в автомобиле. Как-то шофёр забыл номер «АиФ на Дону» в машине, супруг прочитал и домой принёс.

В этой газете мы нашли всё, чем мы интересовались. И вместо трёх, четырёх изданий стали выписывать только «АиФ». Люблю рубрику «Гость редакции», статьи об истории.

Нравятся спецпроекты про то, как развиваются сельское хозяйство и промышленность у нас в регионе. Понимаешь, что не всё у нас плохо!

Мы всё время покупаем соленья одной фирмы в небольшом магазинчике на ул. Пушкинской. Было замечательно познакомиться на страницах «АиФ на Дону» с историей этого семейного бизнеса: муж, жена и их сын рассказывали про старинные рецепты и секреты такой вкусной засолки. «АиФ на Дону» для нас уже как одушевлённый член семьи, рассказывающий нам о нас».

Жизненный распорядок

Ветерану Великой Отечест­венной войны Михаилу Кузьмичу Климову в этом году исполнится 90 лет. В редакцию он пришёл сам, принёс вырезки из «АиФ на Дону» начиная с 1994 го­да: «Всегда вырезаю те материалы, которые особенно понравились, вот про актрису Мариинского театра, что родом из Красного Сулина. Она наша, дончанка, поэтому и вырезал».

В 1959 году после окончания академии связи ( Ленин­град ) Михаила Климова направили в Ростовский военный институт ракетных войск преподавателем. Ушёл оттуда на пенсию в 84 года. Полковник в отставке, кандидат технических наук, доцент.

Выписывает «Аргументы и факты» уже 40 лет. Очень любил острые и злободневные передовицы редактора Николая Зятькова. Как-то статья особенно тронула Михаила Кузьмича, и он написал письмо в Москву . Каково же было удивление ростовского ветерана, когда от Зятькова ему пришёл интересный ответ.

«Обычно сам хожу на почту, но в непогоду жду почтальона. Как-то мне не положили в ящик газету. А для меня это нарушение всего распорядка жизненного: как так? Среда и нет свежего номера! Спорт, история, судьбы, здоровье, культура, сельское хозяйство — всё читаем с удовольствием, сначала я, потом жена. Знаете, что хотелось бы добавить: больше открытого общения чиновников с жителями Ростовской области , чтобы власти отвечали на самые острые вопросы ваших читателей».

Майор запаса морской авиации, геральдист, житель Таганрога Олег Тесля:

«С «АиФ» знаком давно, ещё в военном училище её выписывал. В 1985 году я, старший лейтенант, нёс службу во Вьетнаме. Морская авиация Ти­хо­оке­ан­ского флота находилась тогда на базе «Камрань». Там располагались наши корабли и самолёты.

Место географически очень выгодное: войска СССР могли контролировать Малайский и Сингапурский проливы, вести работы в области радиоразведки, пеленгования зоны Персидского залива и северной части Индийского океана, Южно-Китайского моря, Филиппинского моря и Восточно-Китайского моря.

Привезли почту, мы сидим в офицерской столовой и читаем «АиФ» на первой полосе статья: главком ВМФ отвечает на вопросы журналистов.

«Правда ли, — спрашивают его, — что СССР усиливает своё присутствие в Юго-Восточной Азии, в частности во Вьетнаме базируются наши войска?» Главком отвечает: «Никакого усиления нет, это неправда». Нам, офицерам вьетнамской базы «Камрань», ситуация показалась забавной.

Региональный выпуск «АиФ на Дону» выписываю с момента его появления. Газета за это время, конечно, изменилась, и не в худшую сторону.

Стало больше информационно-развлекательных материалов, всегда есть что почитать. Отличный баланс между критическими статьями и позитивными.

В последние годы предпочитаю покупать номер онлайн на сайте газеты. Ритм жизни ускорился и я рад, что моё любимое издание идёт в ногу со временем».

Путь в телезвёзды

В апреле 1996 года «АиФ на Дону» организовали конкурс ростовских красавиц. Голосовали читатели. Победительницей стала 19-летняя студентка РГЭА Мария Сёмкина . Она рассказала корреспонденту, что вначале прохладно отнеслась к идее знакомых участвовать в конкурсе. Но именно Маша, по мнению большинства читателей, оказалась достойной титула «Мисс „АиФ на Дону“.

»Я и до этого знала, чего стою. И мне всегда было жаль женщин, не знающих себе цены», — уверенно заявила красавица в интервью нашему изданию.

Германии, Южной Кореи и После этой победы Мария привлекла к себе внимание, её пригласили в столицу для показов на Московской неделе моды. Началась успешная модельная карьера: подиумы Франции Японии покорялись Сёмкиной один за другим.

В родном Ростове Мария стала настоящей героиней. Модель заключила контракт с местным швейным предприятием. Четыре года рекламные щиты с её изображением красовались рядом с витринами магазинов одежды «Элис».

А потом перед девушкой распахнула двери киноиндустрия. Теперь Мария Сёмкина знаменитая российская киноактриса и модель, известная телезрителям по сериалу «Папины дочки», детективу «Инспектор Купер», комедии «Крем» и многим другим кинофильмам.

Телеграмма от матери

Но случалось «АиФ на Дону» помогать читателям и в других, даже драматических ситуацях.

В редакцию пришло письмо из Донецка : «Мой сын, Алексей Панфёров , был призван в армию в декабре 1994 года. С августа 1995 года служит в Чечне . Уже полгода от него нет никаких вестей. Делала запросы через военкомат, но никто мне не ответил», — писала отчаявшаяся женщина.

Тогда письма с адресом «Москва-400», предназначенные для солдат в Чечне, отправляли безобразно, точно также из рук вон плохо отсылалась корреспонденция из Чечни для родных и близких военнослужащих.

Корреспонденты «АиФ на Дону» связались со штабом внутренних войск Северо-Кавказского округа и смогли установить, что Алексей Панфёров жив и здоров.

Развязка этой истории на пожелтевших ветхих страницах 22-летней давности: «Вчера редакция получила телеграмму от матери солдата: „Примите сердечную благодарность низкий поклон помощь розыске сына“.