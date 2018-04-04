Мусор из Туапсе, Геленджика и Горячего Ключа будут привозить в Сочи

Правительство России одобрило строительство мусоросжигающего предприятия в Краснодарском крае . В «Югополисе» сообщают, что Кубань попала в число пилотных регионов по проекту возведения электростанции на основе сжигания мусора.

Исходя из описания, «мусорная» электростанция расположится в Большом Сочи , куда будут свозить отходы из Туапсе Геленджика и Горячего Ключа. На предприятии планируется сжигать 550 тысяч тонн мусора в год, получая 55 МВт электроэнергии. Данный завод собираются запустить в 2022 году.

Первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко рассказал, что реализация проекта позволит мусор, который подвергается термической переработке, превратить в безопасный инертный материал. При этом выбросов в атмосферу не будет.

В этом году собираются провести конкурсный отбора инвестпроектов. «РТ-Инвест» планирует вложить в предприятие 23 миллиарда рублей. Сейчас на территории курорта отобрано восемь участков, из которых выберут один подходящий для строительства. Еще одно подобное мусоросжигающее предприятие должно появиться на Тамани.