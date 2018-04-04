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Мусор из Туапсе, Геленджика и Горячего Ключа будут привозить в Сочи
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Мусор из Туапсе, Геленджика и Горячего Ключа будут привозить в Сочи 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Правительство России одобрило строительство мусоросжигающего предприятия в Краснодарском крае. В «Югополисе» сообщают, что Кубань попала в число пилотных регионов по проекту возведения электростанции на основе сжигания мусора.
Исходя из описания, «мусорная» электростанция расположится в Большом Сочи, куда будут свозить отходы из Туапсе, Геленджика и Горячего Ключа. На предприятии планируется сжигать 550 тысяч тонн мусора в год, получая 55 МВт электроэнергии. Данный завод собираются запустить в 2022 году.
Первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко рассказал, что реализация проекта позволит мусор, который подвергается термической переработке, превратить в безопасный инертный материал. При этом выбросов в атмосферу не будет.
В этом году собираются провести конкурсный отбора инвестпроектов. «РТ-Инвест» планирует вложить в предприятие 23 миллиарда рублей. Сейчас на территории курорта отобрано восемь участков, из которых выберут один подходящий для строительства. Еще одно подобное мусоросжигающее предприятие должно появиться на Тамани.
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