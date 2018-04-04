Жителям Богородского расскажут, как стать настоящим космонавтом

Богородском экскурсовод, научный сотрудник и инструктор по сближению и стыковке кораблей «Союз ТМА» со станцией МКС Мария Троицкая расскажет детям и взрослым о профессии космонавта.

В галерее «Богородское» в четверг, 12 апреля, состоится для москвичей познавательное мероприятие «Как стать космонавтом». Увлекательная лекция приурочена ко Дню космонавтики. Выступление Марии Троицкой пройдет в формате интерактивной беседы и с мультимедийным сопровождением.

Участники мероприятия смогут почувствовать себя в космическом корабле, они увидят профессиональные видеозаписи, ознакомятся с макетами ракет-носителей, образцами экранно-вакуумной теплоизоляции, фрагментами обшивки космического корабля «Союз», узнают, как готовятся космонавты к полёту, как проводят время на орбите.

Начало лекции в 18:30.

Адрес: Открытое шоссе, дом 5, корп. 6.

Цена билета — 200 рублей.