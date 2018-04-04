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Жителям Богородского расскажут, как стать настоящим космонавтом
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Жителям Богородского расскажут, как стать настоящим космонавтом 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В Богородском экскурсовод, научный сотрудник и инструктор по сближению и стыковке кораблей «Союз ТМА» со станцией МКС Мария Троицкая расскажет детям и взрослым о профессии космонавта.
В галерее «Богородское» в четверг, 12 апреля, состоится для москвичей познавательное мероприятие «Как стать космонавтом». Увлекательная лекция приурочена ко Дню космонавтики. Выступление Марии Троицкой пройдет в формате интерактивной беседы и с мультимедийным сопровождением.
Участники мероприятия смогут почувствовать себя в космическом корабле, они увидят профессиональные видеозаписи, ознакомятся с макетами ракет-носителей, образцами экранно-вакуумной теплоизоляции, фрагментами обшивки космического корабля «Союз», узнают, как готовятся космонавты к полёту, как проводят время на орбите.
Начало лекции в 18:30.
Адрес: Открытое шоссе, дом 5, корп. 6.
Цена билета — 200 рублей.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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