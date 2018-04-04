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Форум Startup Tour собрал в Белгороде более 900 участников из восьми регионов ЦФО
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Форум Startup Tour собрал в Белгороде более 900 участников из восьми регионов ЦФО 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Форум Open Innovations Startup Tour, который проводит фонд «Сколково», открылся в среду в Белгороде, на базе Государственного технологического университета имени В. Г. Шухова. В программе мероприятия — обширная образовательная часть, конкурс инновационных проектов, выступления региональных экспертов, предпринимателей, представителей «Сколкова», сообщили ТАСС в департаменте экономического развития Белгородской области.
"Белгород стал единственным городом в Центральном федеральном округе, который выбран в этом году для проведения стартап-тура, сегодня минимум восемь регионов принимают участие и представили свои проекты — это 927 участников. Всего на конкурс зарегистрировано 157 проектов — самое высокое количество в 2018 году по всем регионам", — уточнили в департаменте. По итогам конкурса жюри выберет проекты и стартапы в сфере информационных технологий, биотехнологий, в медицине и сельском хозяйстве, индустриальном треке.
В этом году Белгород во второй раз принимает стартап-тур.
С 4 по 5 апреля на базе местного Государственного технологического университета в рамках форума запланированы образовательные сессии, менторские программы. Эксперты обсудят с участниками вопросы государственной поддержки стартапов, инвестиционные возможности агропромышленного сектора России, развитие инновационно-ответственного бизнеса в регионах.
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