Форум Startup Tour собрал в Белгороде более 900 участников из восьми регионов ЦФО

"Белгород стал единственным городом в Центральном федеральном округе, который выбран в этом году для проведения стартап-тура, сегодня минимум восемь регионов принимают участие и представили свои проекты — это 927 участников. Всего на конкурс зарегистрировано 157 проектов — самое высокое количество в 2018 году по всем регионам", — уточнили в департаменте. По итогам конкурса жюри выберет проекты и стартапы в сфере информационных технологий, биотехнологий, в медицине и сельском хозяйстве, индустриальном треке.

В этом году Белгород во второй раз принимает стартап-тур.