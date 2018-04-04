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Рябухин призвал ведомства теснее взаимодействовать при борьбе с производством контрафактного алкоголя
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Рябухин призвал ведомства теснее взаимодействовать при борьбе с производством контрафактного алкоголя 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
МВД, Росалкогольрегулированию и Федеральной службе судебных приставов необходимо теснее взаимодействовать в вопросе ликвидации производств контрафактного алкоголя. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин на совещании, темой которого стали проблемы исполнения судебных постановлений о конфискации алкогольной продукции и оборудования.
«Алкогольная мафия выстраивает целый арсенал средств, чтобы торпедировать судебные решения, поэтому действия ведомств по борьбе с контрафактом должны быть согласованными и чёткими», — сказал сенатор.
По экспертным оценкам, доля контрафактного алкоголя достигает 40-45 процентов от общего объёма. Несмотря на решения судов, оборудование, на котором изготавливали контрафактную алкогольную продукцию, годами остаётся на месте.
Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Владислав Заславский рассказал о трёх предприятиях в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, владельцы которых идут на всевозможные уловки, чтобы не выполнять судебные предписания.
«Так, у индивидуального предпринимателя Огоева из 76 бродильных чанов 60 «исчезли», а 16 остались, но были перекрашены. При этом местные приставы почему-то посчитали, что это «новое» технологическое оборудование», — привёл пример Заславский.
Тема борьбы с палёным алкоголем находится на постоянном контроле у палаты регионов, и это внимание не будет ослаблено, предупредил Сергей Рябухин. Большой объём контрафакта означает миллиардные потери для бюджета, от зелья гибнут люди.
«Нам удалось в позапрошлом году, когда мы начали этим заниматься, общими усилиями вывести из тени дополнительно по акцизам в федеральный бюджет 48 миллиардов рублей, но этого всё равно мало», — отметил законодатель.
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