Рябухин призвал ведомства теснее взаимодействовать при борьбе с производством контрафактного алкоголя

МВД , Росалкогольрегулированию и Федеральной службе судебных приставов необходимо теснее взаимодействовать в вопросе ликвидации производств контрафактного алкоголя. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин на совещании, темой которого стали проблемы исполнения судебных постановлений о конфискации алкогольной продукции и оборудования.

«Алкогольная мафия выстраивает целый арсенал средств, чтобы торпедировать судебные решения, поэтому действия ведомств по борьбе с контрафактом должны быть согласованными и чёткими», — сказал сенатор.

По экспертным оценкам, доля контрафактного алкоголя достигает 40-45 процентов от общего объёма. Несмотря на решения судов, оборудование, на котором изготавливали контрафактную алкогольную продукцию, годами остаётся на месте.

«Так, у индивидуального предпринимателя Огоева из 76 бродильных чанов 60 «исчезли», а 16 остались, но были перекрашены. При этом местные приставы почему-то посчитали, что это «новое» технологическое оборудование», — привёл пример Заславский.

Тема борьбы с палёным алкоголем находится на постоянном контроле у палаты регионов, и это внимание не будет ослаблено, предупредил Сергей Рябухин. Большой объём контрафакта означает миллиардные потери для бюджета, от зелья гибнут люди.

«Нам удалось в позапрошлом году, когда мы начали этим заниматься, общими усилиями вывести из тени дополнительно по акцизам в федеральный бюджет 48 миллиардов рублей, но этого всё равно мало», — отметил законодатель.