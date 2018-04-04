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Благотворительная акция «Семья помогает семье» началась в районе Богородское
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Благотворительная акция «Семья помогает семье» началась в районе Богородское 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
С 1 по 8 апреля в Богородском соберут вещи для малообеспеченных москвичей.
Региональная благотворительная общественная организация «Общество многодетных семей Богородское» при поддержке местного отделения партии «Единая Россия» с 1 по 8 апреля проводит благотворительную акцию по сбору вещей для малообеспеченных москвичей.
"Жители Богородского и других районов Москвы смогут передать вещи в хорошем состоянии тем соотечественникам, которые в них очень нуждаются, — сообщила руководитель районного общества многодетных семей, депутат Совета депутатов МО Богородское Анна Иванова.
По ее словам, 1 апреля прошел первый этап сбора, 8 апреля состоится второй этап. Уже 15 и 16 апреля инвалиды, дети инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи получат эти вещи в безвозмездное пользование. Приглашаются все желающие принять участие в акции и помочь людям.
Отметим, что сдать вещи: чистую детскую и взрослую одежду, не рваную обувь, книги в хорошем состоянии, школьные принадлежности, сумки и рюкзаки, детское нижнее белье будут принимать 8 апреля по адресу: 3-й пр-д Подбельского, д. 16 (отделение партии «Единая Россия»). Здесь же 14 и 5 апреля состоится раздача вещей.
Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (903) 214-55-31.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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