За что хвалят и ругают новое «Простоквашино»

3 апреля вышла первая серия нового «Простоквашина», и всего за сутки ее посмотрели более 14 миллионов человек! И понятно, ведь «Трое из Простоквашино» — один из любимых мультсериалов россиян, золотая коллекция «Союзмультфильма». И долгожданное продолжение не могло остаться незамеченным. В комментариях к мультику взрослые люди часами спорят о плюсах и минусах нового творения студии. Редакция Tlum.Ru честно прочитала все эти тысячи отзывов и собрала основные претензии и восторги обеих сторон. Все нецензурные мнения оставили за бортом, орфографию и пунктуацию авторов сохранили.

Озвучка персонажей

Один из камней преткновения — озвучка персонажей. Ругают всех: и «гоповатого» Шарика, и Печкина-Охлобыстина и, само собой, Матроскина, которого озвучивает не Олег Табаков . Сергей Хуторянский:« Охлобыстин играет не Печкина, а самого себя». Глеб Гуров:«Много лет в свое время проработал в озвучке и не только. Смотрю я сейчас на персонажей когда они рты открывают и внутри себя их (родные) голоса звучат. Но если бы без картинки прослушивать только звук ни за что бы не подумал, что это мультфильм простоквашино. За озвучку твердый кол. Это еще надо было постараться так испоганить такой шедевр на котором росли мы». Но есть и те, кто с ними не согласен:

Vital Eselevsky:«Как бы ни плевалась «возмущенная общественность», а почтальон Печкин в озвучке Ивана Охлобыстина шикарен! Кот Матроскин, конечно, теперь «не айс», но круче Олега Табакова никто его уже не озвучит, увы…». Natalia:«Молодцы, замечательно! Сорока лет как не бывало! Господа, ругающиеся, приподнимитесь над своим ядом и посмотрите на картину «в общем», тогда вы поймете что это настоящее продолжение! Браво, создатели! Озвучка — супер, соблюдены все характеры и интонации, еще раз БРАВО!».

Графика и рисовка

Также предметом споров стала непривычная новая рисовка. Волкин Дед:«Плюсы: хорошая рисовка самих героев. Минусы: Фиговые задники, детализация некоторых объектов хромает)». Eugene Sobolev:«Мне просто интересно как можно похвалить пиксельного Матроскина у которого все контуры в пикселях лесенкой стоящего рядом с нормально прорисованным Шариком? Они всех в фотошопе обводили и в вектор перегоняли, да? А потом дорисовывали, но не везде получилось? Потому что урок труда закончился, а у аниматоров еще контрольная по химии завтра?». Тех, кому рисовка пришлась по душе, тоже достаточно: Геннадий Тычинин:«Визуал замечательный, тут критикуют его, но главное его достоинство, на мой взгляд, оригинальность — похожей рисковки еще не видел». Зоя Пятикопова:«Ругать все горазды. А если по делу — впечатление положительное. Красивые фоны, похвалите художников, пожалуйста. Анимация персонажей тоже хорошая, но в озвучку не всегда попадают, осторожнее с этим». И как итог: Данил Артемьев:"))) Матвей, сидят дяди под 40 лет и рассуждают что маму уже не так нарисовали".

Скорость происходящего

По словам создателей, они делали мультфильм для современных детей с клиповым мышлением. Но кому-то темп показался слишком быстрым: Алексей Руденко :«Темп у мультика какой-то слишком быстрый, музыка тоже вперед событий бежит… Но как продолжение для наших деток вполне подходящее». Аленка Лазарева:«А мне кажется, что советский мультфильм медленнее, что ли. Действие не так быстро развивается — там герои успевали помолчать, подумать». Игорь Кучеренко:«Бросается больше всего главный минус сего произведения. Динамика. Куда так быстро летит сюжет? Не успеваешь насладиться знакомыми персонажами в одной сцене, как их с неимоверной скоростью кидает в другое место событий. Зачем было так делать? Лучше пусть первая серия была бы только в двух локациях. Но зато не спеша, с мелкими деталями, приятно дополняющими сюжет. Это пока что самый главный минус, надеюсь, это исправят».

Но этот пункт, в целом, не является критичным, есть и защитники такого темпа:

Светлана Леончук:«Посмотрела новое «Простоквашино». Оно другое — более быстрое, с модными словечками — как и жизнь наша впрочем. И мне понравилось!».

Злоупотребление современностью

А вот про то, что на 6-минутную серию на экране слишком много «Интернетов, блогов, хипстеров» и т. д. пишут почти все: Юрий Назаров :«На какой помойке нашли сценаристов под эту муть? Ну это же бред полный, пол-серии они хвалятся тем, что у них есть электронная почта, ноутбуки, телефоны, блоги. Если сценаристы хотели показать, что Простоквашино сейчас типа современное — ну так это можно было сделать адекватнее, а так все это смотрится как нелепое бахвальство ради бахвальства». Артем Кочкин:«Зря вы их осовременили. Старые добрые Мотроскин, Дядя Федор и Шарик, были лучше. Тем более сюжет был о деревне, куда все и всегда хотели вернуться, для того, чтобы отдохнуть от городской суеты, а это что? Разве туда хочется вернуться?». Однако нашлись и зрители, согласные с тем, что сериал было необходимо осовременить.

Виктория Карпова :«да чо вы такие нудные все! у вас одно детство было, у современных детей другое! а мож детям хотелось бы посмотреть как в современном мире живут в простоквашино? а в вашем детстве вас не смущало, что мальчика дядя федор зовут? и что волк ходит в клешах и курит!? и много еще всего! это же сказка, мульт! чо так серьезно все воспринимать!?)))))))))» Евгений Викторов:«А как вы хотели! что бы все как в те времена было. надо же адаптировать. по моему вполне годно и по-доброму получилось.».

Главная причина споров — шутка про лоточек, которую либо любят, либо ненавидят, но в целом юмор сериала оценили положительно: Андрей Федоренко : «да ладно вам, хорошая серия получилась, приятно посмотреть на персонажей знакомых с детства в новом амплуа. Да и шутки добрые получились, один лоток чего стоит вхахахах». Евгений Васильченко :«Мне понравились шутки некоторые, в них реально чувствуется уровень классики. Сюжет и концовка довольно забавны. Раздражает конечно, что много на тему интернета шуток, опять же намеки на бизнес, но лучше чем весна в простоквашино, а на счет дизайна думаю норм, они так менялся. Голоса конечно не так хорошо, но в целом отлично получилось сделать продолжение». Но то, что юмор не тот, что был в предыдущих сериях, тоже подчеркнуть не забывают: Глеб Гавриленко:«Не то, юмор не тот, смотришь и понимаешь, что на один просмотр мульт. Советские мультфильмы можно по надцать раз пересматривать и находить что-то новое, а тут все просто, быстро и с мега современным юмором про подписчиков, хипстеров и владение девайсами…» Кристина Даниленко:«старый мультик жил остроумием, идеей, а этот… наверное автор был выращен роботами в погребе раз не замечает, чем живет этот мульт».

Сюжет

То, что произошло в первой серии с точки зрения сюжета, зрители в основном ругают за повтор оригинала: SteninFilm:«Вместо потраченного времени на выпячивание символов современности, лучше бы это время использовали для создания новой интриги. А так, интрига старая: дядя Федор уехал в Простоквашино помогать своим мохнатым друзьям и Печкин принес посылку, которую не хочет отдавать. Это просто пересказ старого мультика с добавлением в сюжет компьютера, компьютерных игр, интернета». Владислав Викторович:«Вполне достойно: анимация хорошая, озвучка годная, НО почему такой сухой безынтересный сюжет? Вообще нет заинтересованности в событиях, какое-то бормотание ни о чем». Судить по сюжету по первой серии довольно сложно, но в целом те, кто возмущаются по поводу событий, скорее всего больше всего не любят новое «Простоквашино» за следующий, самый важный и самый частый пункт — игру на ностальгии.

Игра на ностальгии