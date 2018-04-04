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Адам Ахматукаев: Купалу я переводил с русскоязычного перевода, без подстрочников.
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Адам Ахматукаев: Купалу я переводил с русскоязычного перевода, без подстрочников. 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Купалу очень мало переводили на чеченский язык. Фактически вы, Адам, являетесь первопроходцем. Насколько сложно было начинать перевод купаловских произведений? Вы работали с русскими переводами белорусского классика. Но заглядывали в белорусские тексты?
Адам Ахматукаев: По моим сведениям, из творчества Янки Купалы на чеченский язык до меня было переведено только стихотворение «А кто там идет?». Его перевел наш известный поэт Алвади Шайхиев к 100-летнему юбилею классика и опубликовал во втором номере альманаха «Орга» за 1982 год. Слышал также, что выполненный им перевод имеется и в сборнике одного стихотворения на языках народов СССР, выпущенном в Минске в середине 80-х годов прошлого века.
И сейчас подготовлено новое издание книги «А кто там идет?» на языках народов мира. В ней представлен и чеченский перевод…
Адам Ахматукаев: Купалу я переводил действительно с русскоязычного перевода, не имея под рукой ни белорусских текстов, ни подстрочников. К слову сказать, у нас в Чечне еще не создан какой-либо орган, который координировал бы работу по переводу литературных произведений, — нет ни самостоятельного центра, ни отдела или отделения в структуре Союза писателей. К переводу Купалы, как и к переводам большинства других авторов, я приступил по собственной инициативе, из желания перевести что-либо к его 135-летнему юбилею, который отмечался в 2017 году. Получилось так, что «мой» Купала сделал первый шаг в чеченскую переводную литературу не отдельным стихотворением, а целой поэмой с названием «Никому».
Насчет сложностей перевода. Да, вначале были сомнения, продиктованные вопросом: «Смогу ли?» Они у меня присутствуют всегда. Даже тогда, когда приступаю к переводу четверостишия.
Видится ли вам весь объем купаловского творческого наследия? Что из его произведений, еще не переведенных вами, притягивает?
Адам Ахматукаев: В качестве источника для выбора стихов я использовал совместный том Янки Купалы и Якуба Колоса из серии «Всемирная библиотека». Даже содержание одного этого тома дает широкое представление о богатстве творческого наследия Купалы. А притягивают прежде всего произведения, в которых есть яркие образы страданий народа и его борьбы за освобождение от социального и национального гнета.
Мечта Адама Ахматукаева — побывать в родных местах Янки Купалы, там, где он работал
В сборнике переводов белорусской поэзии, который вы выпустили к международному симпозиуму «Писатель и время» в 2018 году, представлено творчество 19 поэтов. Как складывался этот «список Адама Ахматукаева»?
Адам Ахматукаев: Вначале были Франциск Скорина и Максим Богданович. По предложению белорусской стороны перевел по одному их стихотворению еще осенью 2016-го. Газета «ЛIМ» в номере, посвященном Дню белорусской письменности, в том же году напечатала подборку моих стихов на белорусском языке в переводе Валерии Радунь. Ее стихами я и продолжил формирование «моего», как вы сказали, списка переводов. А моему первому посещению Беларуси предшествовала переписка — назовем ее деловой — по электронной почте с прозаиком и поэтом Еленой Стельмах. На мероприятиях Дня белорусской письменности она выступала своего рода гидом у северокавказских гостей праздника. Я нашел пару ее стихов в Интернете и перевел. С таким вот «багажом» переводов и приехал в феврале 2017 года на 3-й Международный симпозиум «Писатель и время».
И вскоре этот «багаж» стал гораздо весомее…
Адам Ахматукаев: В одном из выступлений я сказал, что хочу переводить белорусскую поэзию. Обратился к белорусским коллегам за рекомендациями, кого они посоветуют. Большинство переведенных мной авторов предложены белорусами. Из современных поэтов мы открыли чеченскому читателю Алеся Бадака, Виктора Шнипа, Наума Гальперовича, Марию Кобец, Юлию Алейченко. А из ушедших — такие яркие имена, как Пимен Панченко, Микола Купреев, Рыгор Бородулин, Евгения Янищиц. Некоторых нашел и сам в Интернете — Аркадий Кулешов, Максим Танк, Алесь Каско, Михась Стрельцов. На стихи Михася Стрельцова вышел после прочтения интервью, которое портал «Созвучие…» взял у литературоведа Любови Турбиной. О Янке Купале я уже говорил. Якуба Коласа тоже вспомнил в связи с его 135-летним юбилеем. Больше всех перевел Максима Богдановича, потому что имел под рукой присланную из Минска ксерокопию его книги «Венок».
Адам, как, по-вашему, чеченский читатель будет воспринимать творчество Купалы на родном, чеченском, языке? Будут ли в Грозном, Чеченской Республике сравнивать белорусского классика со своими национальными мастерами стихосложения?
Адам Ахматукаев: Чтобы понимать и воспринимать поэзию, читатель не обязательно должен быть поэтом. У нас очень много читателей, которые одобряют сам факт перевода на чеченский язык иноязычной поэзии, воспринимая этот перевод как прочное звено в цепи межлитературных, международных связей. Это тоже большой плюс. А сравнивать, скорее всего, будут не то, КАК писали ваш классик и наши классики, а то, О ЧЕМ писали основоположники национальных литератур на своем, родном, языке. И найдут в их творчестве много общих тем и интересов.
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