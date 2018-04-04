Coca-Cola HBC Россия вошла в ТОП-3 работодателей для молодых специалистов среди FMCG-компаний

26 марта 2018 года был опубликован рейтинг работодателей Changellenge>>Best Company Award-2018, составленный по итогам опроса более пяти тысяч студентов из 25 ведущих университетов страны. Coca-Cola HBC Россия вошла в тройку наиболее привлекательных мест для начала карьеры среди компаний в FMCG-секторе, по мнению опрошенных молодых специалистов с высоким потенциалом.

Это не первый HR-рейтинг, в котором Coca-Cola HBC Россия получила высокую оценку. 12 марта 2018 года компания была признана самым привлекательным работодателем в сфере FMCG, по версии HeadHunter. По итогам 2016 года Coca-Cola HBC Россия возглавила рейтинг «Индекс лидерства» портала «Работа.ру». При этом, место в ТОП-3 рейтингаChangellenge>>Best Company Award-2018 среди компаний FMCG-сектора особенно ценно, поскольку отражает мнение студентов с высоким потенциалом, которые в будущем станут основной движущей силой на рынке труда. Coca-Cola HBC Россия также попала в список 15 лучших компаний направления «Бизнес», согласно рейтингу Changellenge>>Best Company Award-2018. Этот список составлен на основе мнения студентов и выпускников, изучающих экономику, менеджмент, финансы, маркетинг, управление персоналом, риск-менеджмент, логистику.

«Мы уделяем особое внимание развитию молодых талантов. Мы ценим индивидуальность, инициативность и лидерские качества. 45% сотрудников Coca-Cola HBC Россия — в возрасте от 20 до 29 лет. Приятно, что будущие выпускники рассматривают Coca-Cola HBC Россия в качестве одного из приоритетных мест для начала карьеры. Амбициозные и целеустремленные сотрудники помогают нам оставаться лидером рынка во многих категориях, именно поэтому наши двери всегда открыты для молодых талантов», — отметила Ирина Петрова , директор по персоналу Coca-Cola HBC Россия.

На протяжении нескольких лет Coca-Cola HBC Россия активно взаимодействует со студентами ведущих вузов: проводит лекции и профориентационные экскурсии на заводы, делится с будущими профессионалами реальными бизнес-кейсами в сфере HR, корпоративной социальной ответственности, логистики и маркетинга. Для тех, кто планирует начать свою карьеру в компании Coca-Cola HBC Россия, предусмотрена программа Rise Management Trainee Program. За два года участники программы проходят путь от специалиста до менеджера компании, погружаются в бизнес-задачи, перенимают опыт топ-менеджеров и реализуют кросс-функциональные проекты. Помимо Rise Management Trainee Programme, для привлечения молодых кадров с высоким потенциалом система Coca-Cola в России организует 3-месячные стажировки для студентов, участвует в ярмарках вакансий и специализированных конференциях, а также предлагает выпускникам вузов стартовые позиции в компании.

Фото Coca-Cola HBC Россия