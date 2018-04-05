Челябинские перевозчики отвергли обвинения в сговоре для повышения цен 

Перевозчики в Челябинске, в отношении которых возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, отвергли обвинение в ценовом сговоре, сообщают в пресс-службе регионального УФАС.
На заседании антимонопольной комиссии 4 апреля присутствовали представители 11 компаний из 31. Все они указали на то, что повышение цены проезда в маршрутных такси с 23 до 25 рублей в ноябре 2017 года связано с ростом затрат на топливо, покупку шин и техническое обслуживание транспорта. Специалисты УФАС намерены проверить эту информацию, а также изучить закономерность повышения цен на тех маршрутах, у владельцев которых нет свидетельства о праве осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.
«Заместитель руководителя Челябинского УФАС России, председатель Комиссии по рассмотрению данного дела Елена Рысева отметила, что участники заседания указывают на «случайность» синхронных действий перевозчиков по повышению цен в один период. Такая «версия» и иные обстоятельства дела сейчас изучаются», — сообщают в ведомстве.
Напомним, аналогичное дело о ценовом сговоре антимонопольная служба также возбудила в отношении ряда перевозчиков в Копейске.