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На II энергоблоке БелАЭС забетонировали купол внутренней защитной оболочки
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На II энергоблоке БелАЭС забетонировали купол внутренней защитной оболочки 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
На втором энергоблоке Белорусской АЭС завершено бетонирование купола внутренней защитной оболочки (ВЗО). Об этом сообщили в управлении коммуникаций группы компаний ASE, которая является генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком сооружения.
Бетонирование купола ВЗО с внутренним диаметром основания 44 м и высотой 24 м велось с помощью двух специальных бетонораздаточных стрел. В общей сложности было уложено более 3 тыс. куб.м бетона.
"Завершение бетонирования купола ВЗО является стартом в подготовке к следующему этапу работ в здании реактора, — отметил старший вице-президент по управлению российскими проектами АО ИК «АСЭ» Сергей Олонцев, говоря о значимости завершенного процесса. — В ближайшие дни на стройплощадке разворачиваются полномасштабные подготовительные работы к монтажу системы преднапряжения защитной оболочки (СПЗО), состоящей из специальных металлических тросов, многократно усиливающих прочность внутренней защитной оболочки".
Проектом строительства Белорусской АЭС предусмотрены две защитные оболочки здания реактора — внутренняя и наружная. Внутренняя исключает выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Наружная защитная оболочка совместно с внутренней служит физической защитой от природных и техногенных внешних воздействий, включая землетрясение и ураганы.
Напомним, Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения «3+» вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, второй — в июле 2020-го.
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