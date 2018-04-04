На II энергоблоке БелАЭС забетонировали купол внутренней защитной оболочки

На втором энергоблоке Белорусской АЭС завершено бетонирование купола внутренней защитной оболочки (ВЗО). Об этом сообщили в управлении коммуникаций группы компаний ASE, которая является генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком сооружения.

Бетонирование купола ВЗО с внутренним диаметром основания 44 м и высотой 24 м велось с помощью двух специальных бетонораздаточных стрел. В общей сложности было уложено более 3 тыс. куб.м бетона.

"Завершение бетонирования купола ВЗО является стартом в подготовке к следующему этапу работ в здании реактора, — отметил старший вице-президент по управлению российскими проектами АО ИК «АСЭ» Сергей Олонцев , говоря о значимости завершенного процесса. — В ближайшие дни на стройплощадке разворачиваются полномасштабные подготовительные работы к монтажу системы преднапряжения защитной оболочки (СПЗО), состоящей из специальных металлических тросов, многократно усиливающих прочность внутренней защитной оболочки".

Проектом строительства Белорусской АЭС предусмотрены две защитные оболочки здания реактора — внутренняя и наружная. Внутренняя исключает выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Наружная защитная оболочка совместно с внутренней служит физической защитой от природных и техногенных внешних воздействий, включая землетрясение и ураганы.

Напомним, Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового поколения «3+» вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, второй — в июле 2020-го.