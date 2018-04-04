Налог за вероисповедание. Израиль требует денег от РПЦ

Итак, храмы и гостиницы Русской православной церкви в Иерусалиме , принимающие по 5 тысяч паломников ежедневно, и даже монастырские кельи будут обложены налогом. Счет идет на миллионы долларов, но с этим придётся смириться: без оплаты имущество будет арестовано.

— Церковь просто не в состоянии заплатить эти налоги, потому что муниципалитет Иерусалима — мэрия — требует, чтобы были оплачены все годы с 1948-го, с момента образования государства Израиль , — прокомментировал Роман Гультяев, диакон Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. — Это баснословные деньги. Решение мэрии Иерусалима угрожает самой работе РПЦ на Святой земле.

История с налогами и провокации могут оказаться частью плана борьбы с Русской православной церковью, развернутого на Западе. Напомним, в 2016 году Европарламент принял резолюцию, в которой среди главных врагов постхристианского Западного мира называется Русская православная церковь.

По мнению авторов документа, она «представляет опасность», так как «может посеять сомнения и рознь между странами ЕС ».

— Они понимают, что православие — это не просто какая-то личная, частная вера, — рассказал протоиерей Всеволод Чаплин . — Православие объемлет собой все: политику, экономику, так называемую личную жизнь, культуру, информационную сферу. Православие — это система, которая для каждой сферы человеческой жизни имеет свои законы, очень часто радикально расходящиеся с законами демократии или рынка.

Почему православие в качестве национальной идеи РФ стало проблемой для Запада, покажет РЕН ТВ в новом документальном проекте «Сила в правде: русские». Кроме этого, в передаче будут обсуждаться другие вопросы: как Православная церковь спасла от разорения могилы советских солдат в Польше и что помогает жителям России побеждать обстоятельства, судьбу и даже смерть? Не обойдется и без касания одно из самых острых тем последнего времени — спорта. Мы узнаем, на ком из российских спортсменов «обкатывали» схему допинг-скандалов и почему наши гонщики отказались от победы, чтобы спасти команду соперников.

Смотрите новый документальный проект «Сила в правде: русские» — в пятницу, 6 апреля, в 21:00 на РЕН ТВ.

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