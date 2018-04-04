В Тамбове прошел первый детский хакатон

Тамбовский филиал «Ростелекома» поддержал первый Тамбовский хакатон* «SmartKvant», который прошел в детском технопарке «Квантроиум-Тамбов».

Для проведения мероприятия компания предоставила гостям беспроводной интернет на скорости до 100 Мбит/с. В трехдневном марафоне программирования приняли участие более ста школьников 5-11 классов. Задачи детям ставили ведущие предприятия региона. Например, «Ростелеком» предложил участникам мероприятия разработать собственный вариант «Умного дома».

«Система «Умный дом» от «Ростелекома» уже помогает обеспечивать безопасность и комфорт в доме. Уезжая в отпуск или командировку, наши абоненты могут не беспокоиться о протечках, задымлении или проникновении посторонних — система сразу сообщит хозяину о проблеме. Но «Умный дом» — это не жесткое решение. Его можно дополнять новыми датчиками, масштабировать. Участники хакатона придумали интересные варианты расширения функционала нашего продукта. Например, они предложили решения с применением технологий NFC, с помощью которой работают бесконтактные банковские карты или пропуска в офисы».

Коробочный продукт «Умный дом» поставляется в двух вариантах: «Базовый» и «Расширенный». В них входят управляющий контроллер, датчики движения и открытия окон и дверей. Расширенный комплект дополнительно включает датчики дыма и протечки.

Контроллер «Умного дома» позволяет гибко настроить систему, прописать сценарии, организовать удаленный доступ и синхронизировать его работу с мобильным приложением. Система может отслеживать одновременно до 150 датчиков, снимать с них данные и автоматически передавать на безопасное хранение в центры обработки данных «Ростелекома».

Получить подробную информацию о продукте, ценах и оставить заявку на установку можно по единому бесплатному телефону 8-800-100-0-800, на сайте rt.ru или в ближайшем офисе продаж «Ростелекома».

*Хакатон — это моделирование реальной жизни, где ученики сами выбирают задачу, формируют команду, назначают лидера, распределяют роли и сами несут ответственность за результат